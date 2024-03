El geólogo Fran Canosa anticipa "medidas serias" al retroceder la costa

El geólogo Fran Canosa, gran conocedor y estudioso de la costa de la zona de Ferrolterra pero también en constante contacto y análisis de la costa mariñana, considera que los derrumbes de la costa que se están produciendo en las últimas fechas en varias zonas de A Mariña tienen que invitar a una reflexión muy profunda. En su opinión, el fenómeno de retroceso de la costa es "imparable" y eso hace que en algunas zonas concretas "como pode ser a de Altar, en Barreiros, teño moi claro que antes ou despois xurdirá a necesidade de ter que tomar decisións serias en zonas que están urbanizadas".

Bajo su punto de vista, la situación a día de hoy es poco halagüeña y sobre esos puntos concretos considera que "o que se vai a plantexar a futuro sobre estas cuestións vai ter que ser moi importante e, baixo o meu punto de vista, con poucas opcións", en referencia a que será necesario sacrificar construcciones que ahora están en pie.

El propio Canosa indica que "aínda que non teño moitos anos, xa vin na miña etapa profesional cambios profundos nos últimos vinte ou trinta anos. Cambios sustanciais que indican que a liña de costa está en claro retroceso. E nós somos afortunados, porque non é unha costa moi exposta aos temporais ou a grandes mareas e iso é algo que temos como vantaxe con respecto a outros puntos do planeta, pero iso non quita que a situación nalgunhas zonas concretas sexa a que é".

Con respecto a las soluciones que se puedan adoptar para puntos como Fazouro o Cangas en Foz y San Bartolo o Altar, en Barreiros el geólogo entiende que "poñer calquera traba ao mar, a verdade, penso que vai ser complicado que aguante. Ao mellor uns poucos anos si, pero nun temporal ou nun ciclo de temporais a repercusión vai ser negativa" y en ese sentido, en su opinión "falta conciencia real do que é o futuro e de como se plantexa o que se vai facer. Baixo o meu punto de vista, non sería axeitado tirar os cartos en accións que, a priori, o mar en cuestión de anos vai actuar e vai ser contundente".

Otros factores importantes

Sobre los episodios concretos de estos últimos días, considera que en realidad son "cambios normais". Sí reconoce que llaman la atención porque "ás veces hai periodos nos que se xuntan factores como que hai moita chuvia, como aconteceu neste outono-inverno que foi dos máis chuviosos dos que temos rexistros, e iso facilita que certas partes da costa se vexan afectadas porque xa teñen moita arxila, moita auga e vólvense inestables facilitando deslizamentos e a conseguinte regresión da liña de costa facilitada pola acción do mar".

A ello añade Fran Canosa "o quentamento global, que fai que o mar aquí suba algo moi pequeno, apenas 1 ou 2 milímetros. Pero claro, nun temporal, eso ten un efecto expoñencial na liña de costa e fai que as mareas avancen un ou dous metros máis do que normalmente o farían".