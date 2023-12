Geología para captar al turismo

La Mancomunidade de Concellos da Mariña Lucense pone en marcha un nuevo proyecto en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística que empezará este mes de diciembre y que está vinculado a la geología. El programa tiene previsto un calendario de 22 actividades de geoturismo que se desarrollarán los meses de marzo, abril, mayo, junio y septiembre. Se basa en un calendario de actividades con rutas geológicas y visitas guiadas, una serie de acciones formativas destinadas a los gestores del territorio, informadores y técnicos de turismo, guías y empresas de actividades turísticas y una propuesta de ubicación de elementos de señalización de temática geológica y de bajo impacto ambiental. Las acciones formativas se desarrollarán en temporada baja.

La adjudicación del proyecto recayó en un equipo técnico y consultor conformado por expertos guías, geólogos e intérpretes del patrimonio coordinados por la empresa de turismo activo y agencia de viajes Volta Montana.

En este sentido, la presidenta del ente comarcal, Rocío López, aseguró que con esta actuación "trátase de alcanzar un uso sostible dos recursos turísticos, crear e consolidar produtos con recursos endóxenos e de calidade que contribúan á desestacionalización, á distribución dos fluxos turísticos, así como á cohesión do destino". "Creo que seguindo esta liña de traballo con esta e outras accións do plan, pouco a pouco, imos poder conseguilo", añadió.

La gerente del plan turístico, Tania Hermida, destacó que se trata "dunha oferta turística que neste caso ten na xeoloxía o motivo principal da atracción, pero que ademais é un turismo que trata de apoiar e mellorar a identidade dun territorio considerando outros aspectos como o medio ambiente, a cultura ou os residentes".

Desde la Mancomunidad destacan el patrimonio geológico de la comarca, tanto en la costa como en el interior. De hecho, en los últimos años se han puesto en valor estos recursos con la organización de rutas geológicas por parte de los concellos, como en Ribadeo o Burela, y también a través del programa comarcal A Mariña en Ruta. "Estas actividades resultan moi exitosas tendo unha gran demanda e participación do público", indican. "As visitas á Cova do Rei Cintolo e ao complexo histórico e recreativo das minas Consuelo e Boulloso son actividades cada vez máis valoradas e demandadas polo público en xeral", indican. Además de las actividades destinadas al público generalista se ofertan actividades más exigentes como las mareas vivas en As Catedrais o las visitas al nivel -1 de la mina Consuelo o al río de Rei Cintolo.

"Ademais a Federación Galega de Espeleoloxía está desenvolvendo o proxecto do Espeleoparque da Mariña, coa identificación e investigación dos recursos que demostra o interese e posibilidades para o territorio", añaden.

Una ruta por Trabada el día 30

La inauguración del proyecto será con la Xeorruta de Cerrochán, en Trabada, el próximo día 30 guiada por el geólogo Iván R. Lombardero. "A ruta permitirá aos participantes entender tanto aspectos xeolóxicos como da paisaxe do lugar e desfrutar dunhas impresionantes vistas dende o alto de Cerrochán", indicó Rocío López.



Toda la información sobre la actividad puede encontrarse en https://amarinalucense. gal/es/geoturismo. La actividad es gratuita, pero es necesario inscribirse.