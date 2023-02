La gente se salta la restricción de acceso a O Fuciño do Porco

El temporal de hace tres semanas obligó al Concello de O Vicedo a prohibir el acceso a O Fuciño do Porco debido a un desprendimiento en la zona de una pasarela que lleva a dicho enclave además de provocar algunos otros corrimientos de tierra que pueden resultar potencialmente muy peligrosos. Sin embargo, pese a las numerosísimas advertencias que hay al respecto, son muchas las personas que hacen caso omiso y acceden igualmente al lugar poniendo en peligro sus propias vidas y, además, el propio acceso al lugar porque podrían llegar a comprometerlo.

El alcalde de O Vicedo, el popular Jesús Novo, se mostró muy disgustado al respecto porque indica que el pasado sábado, una jornada de muy buen tiempo, fue medio centenar las personas la que localizó en ese lugar que habían pasado por encima de las indicaciones.

Que a xente sexa consciente do perigoso que é, e de que se está pechado o acceso é por algo, non por un capricho noso"

Novo dice no comprenderlo "porque o que non se entera é porque non quere" y explica que en el lugar de acceso por el camino habitual "colocamos dous carteis de que está prohibido o paso". Añade que para la gente que va al párking "por se queren facer unha foto desde alí, tamén colocamos letreiros advertindo de que non se pode pasar".

En el inicio de la ruta ya de acceso directo "colocáronse máis cintas", añade Novo apuntando además "que está máis que anunciado nas páxinas web do propio Fuciño do Porco, na municipal, en Google... Pero nin con esas, a xente non respecta nada e o temor que temos é que poida pasar unha desgracia".

Como ejemplo de sus palabras pone que hace tan solo unos días "atopeime alí a varios rapaces novos que practicamente estaban facendo escalada por esa zona. Advertinlles do perigoso que era tanto para eles como para a propia estabilidade do terreo, que se podería vir abaixo en varias zonas, pero aínda así non quixeron facerme ningún caso. A verdade é que xa non sei que máis se pode facer" y pide por favor "que a xente sexa consciente do perigoso que é, e de que se está pechado o acceso é por algo, non por un capricho noso".

Después del episodio del sábado, que fue más multitudinario de lo normal, se colocaron cintas y carteles aún más explícitos, pero Jesús Novo sabe que "o que queira pasar, vai acabar pasando igual, por eso o que pedimos é un pouco de educación e un pouco de responsabilidade" porque recuerda que no se trata de ningún juego y que esa zona en este momento no es nada segura.