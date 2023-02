Antonio Resines, el último ilustre en parar en O Rei das Tartas

El área de servicio de O Rei das Tartas en la salida de la A-8 tuvo este lunes un cliente con una cara muy conocida, la del actor Antonio Resines, que paró a repostar su vehículo y no tuvo problema en hacerse una fotografía en el ya famoso trono del local, en el rincón que sirve de homenaje al fundador de la empresa, Carlos Folgueira padre.

"Para min é un orgullo que un gran actor ao que admiramos, cunha gran traxectoria a nivel nacional, e que foi presidente da Academia de Cine, pare na área do Rei das Tartas e que non lle importase facer unha foto no trono do Rei", señala el actual propietario, Carlos Folgueira hijo, sobre la parada de Resines este lunes al mediodía, pasadas las doce y media.

Explica que el actor venía en su vehículo particular y repostó él mismo, sin esperar a que saliera la trabajadora de la gasolinera a atenderle. Cuando entró a pagar fue cuando lo reconoció la encargada y se hizo la foto. "Parou pouco tempo, foi botar gasolina e entrou a pagar con bastante présa, pero cando lle preguntou se non lle importaría facer a foto no trono do Rei dixo que sen problema e estivo moi simpático e moi agradable", reseña.

No es la primera vez que por este área de servicio pasan caras conocidas, como las de los también actores Luis Tosar y Jordi Sánchez -Antonio Recio en La que se avecina- o el cantante Mikel Erentxun.

Jordi Sánchez con un trabajador de la gasolinera

Tosar y Erentxun, además, estiraron su parada en el área de servicio, al parar a tomar algo en la cafetería e incluso a comprar la tarta en el caso del actor de Cospeito. "Luis Tosar para a comprar a tarta dende hai moitos anos e algunha vez veu tamén con seus pais. Xa ten ido tamén ao noso local de Pedrido en Mondoñedo. É un home moi afable e encántalle a nosa tarta", destaca.

El trono de la estación de servicio se ha convertido en un gran reclamo para hacerse fotos por muchos visitantes. "Foi unha iniciativa que tiven cando fixemos a planificación da cafetería polo tema dos selfies e estas cousas de fotografías que agora se levan tanto. É unha alegría ver que moita xente a nivel particular para e leva a foto de recordo, xente que vén en excursións, nais con nenos...", apunta. Al mismo tiempo sirve de homenaje a su padre, que tiene su estatua de bronce al lado.