La genética frisona de Fontao da un salto europeo guiado por Celtixen

Celtixen, comercializadora de semen vacuno creada en 2020 continúa su expansión internacional desde San Cosme de Barreiros y espera dar nuevos pasos en la Feira Internacional Space del sector agropecuario de Rennes que se celebra en Francia del 12 al 14 de septiembre y en el congreso nacional de los criadores de holstein del próximo día 23 en Gijón. El apoderado solidario de esta firma, el veterinario Salvador Fernández Caselas, dice que ya han dado pasos muy relevantes puesto que el semen de toro frisón que distribuyen, el de Xenética Fontao, es de lo mejor. "En Lugo temos 12 dos 13 mellores touros desta raza", asegura, ya que Xenética Fontao si quiere tener un descendiente del número uno trae los embriones y puede conseguirlo. "Aquí estamos á vangarda xunto con EE.UU., Canadá, Alemaña ou Francia e vender en Francia é todo un éxito", completa el experto mariñano.

Celtixen multiplicó por seis su facturación en poco tiempo y, excepto en Galicia, donde es la propia Xenética Fontao la comercializadora o en Extremadura, donde no hay este tipo de ganadería de leche, distribuye el semen al resto de comunidades autónomas. "Incluso en Canarias e Baleares hai frisonas e eu como sempre andiven no mundo do seme, encargáronme isto porque coñecía a moita xente, e incluso temos un socio catalán e outro que colabora moito con nosoutros desde Navarra".

Los contactos, también a nivel canadiense o estadounidense, no solo ayudan a mejorar y ampliar la cabaña gallega –en la zona de A Pastoriza hay granjas con más de 700 vacas– y de otras comunidades.

"Veu aquí unha granxeira catalana que ten 1.800 vacas en ordeño diario e 1.500 novillas de reemprazo" y destaca que uno de los toros de Fontao tiene un índice "de catro e pico, o segundo a nivel mundial, coma nos EE.UU.", refiriéndose a los marcadores genéticos más valorados.

Estos suelen ser no solo la producción lechera en kilos (uno llamado Airas alcanzaba los 2.348) sino también el contenido de grasa y proteína. "Que teñan bos pés para a lonxevidade, o tempo que vai durar o animal na explotación, ou a velocidade de ordeño tamén son importantísimos á hora de seleccionar o gando pois, aparte de que as frisonas teñan os pezóns axeitados para o robot de muxido, que pasen rápido por el é clave, xa que hai outras vacas agardando", explica Fernández.

La leche A2A2

Otro de los parámetros que puede buscar un cliente para su ganadería es que las vacas produzcan naturalmente leche sin las betacaseína A1, proteínas causantes de molestias digestivas y problemas gástricos en algunas personas. La solución es seleccionar en el laboratorio las que producen la leche A2A2 de forma natural.

Las necesidades de los consumidores comienzan con detalles de este tipo en el laboratorio pero la selección genética es imprescindible para los propios criadores, atentos al "catálogo" de Xenética Fontao en cada temporada. Así, el pasado verano promocionaba toros como Allure, Global Re, Airas, Caramelo, Splash, Bambán...y hoy su página abre con Jaipur, Torres o Campeón, que Salvador Fernández promocionará en Francia y otros lugares. "Temos tamén presenza en Bélxica e Italia e estamos intentando introducirnos en Reino Unido ou aproveitar os contactos cataláns en Sudamérica pois en Venezuela poderiamos ampliar", indica.

El sexado de miles de dosis de semen en Xenética Fontao, en colaboración con técnicos estadounidenses que se desplazan a Lugo, abre muchas puertas de explotaciones para las que los machos de frisón no valen nada y necesitan recriar novillas. Así, la probabilidad de que en el parto sea hembra, es de un 90%. De lo contrario, el productor deberá estar esperando con ese 50% de incertidumbre.

"Agora estámonos metendo tamén no tema dos embrións –dice Salvador Fernández–, útiles para vacas con dificultade para empreñar ou para manter de forma terapéutica a produción de leite nestas reses no verán. Antes os embrións tiñan que ser frescos pero agora xa se logra unha alta fecundidade cos conxelados, que poden estar gardados un tempo antes de implantalos, e non hai que preparar todas as vacas dunha explotación nun día".

"Agora podes saber como é un touro antes de que naza"

El laboratorio de genómica de Xenética Fontao es clave en la selección ganadera y Fernández Caselas destaca que "podes saber como é un toro antes de que naza pero un podía ser moi bo durante varios anos e agora en tres meses xa hai outro que o supera".



Mucho dinamismo

Esta caducidad genética de los sementales puede llevar a que los comercializadores estén vendiendo semen de un ejemplar y en poco tiempo le adelante otro en el ránking: "Nós non temos estocaxe pero isto é moi dinámico, un touro número un pode pasar ao posto 15 moi rápido, o cal é un problema para o vendedor".



Ahora hay más factores que la salud podal, la facilidad de parto o los índices económicos que indican la geneología. El ADN puede quedar superado y probablemente a aquel famoso toro Sultán cántabro por el que pagaron un millón de dólares a Canadá no le daría tiempo hoy a tener los 30.000 descendientes que se le suponían antes de ser sacrificado en 1990 a causa de una lesión.



90 euros

Suele ser el precio de una dosis de semen de los toros holstein más cotizados, aunque en el caso de ser sexado, con elección de sexo, el precio sube ya desde el laboratorio en unos 14 euros.