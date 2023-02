La Generalitat busca a los herederos de un vecino de Chavín fallecido en Barcelona en 2003

La noticia de que la Generalitat de Catalunya buscaba en Viveiro a posibles herederos de Manuel Fernández García, natural de Chavín y fallecido en Barcelona en 2003 sin dejar testamento, causó sorpresa en esta parroquia. Los vecinos explican que ya no queda familia en la zona y hace años que la casa del núcleo de A Seara en la que había nacido se vendió, pero sí se acuerdan del hombre, que hoy sería nonagenario, y de su madre, también fallecida desde hace mucho.

"Xa non hai xente desa familia, nin fillos, nin primos nin ninguén que se saiba", señala el vecino David Alemparte en base a lo que le transmitieron personas mayores que se acuerdan del hombre, que vivió en A Seara hasta que emigró a Barcelona, donde trabajó "moitísimos anos" en la Seat. "Viña esporadicamente á casa", reseñan, pero hace mucho tiempo que no sabían de él.

Manuel era "fillo de solteira" y tenía los apellidos de su madre, Generosa Fernández García, a la que también alude el anuncio de la Generalitat, y quien era una mujer muy humilde, según el relato de los vecinos. "Era vendedora de peixe, ía vender á praza en Viveiro cun carriño como se ía antigamente. Era unha familia moi pobre, a nai ía polas casas pedindo merenda para o fillo", dicen sobre la mujer, que está enterrada en el cementerio parroquial de Chavín.

"Sorprendeunos", comenta Alemparte sobre el anuncio de la Generalitat para ver si hay familiares que puedan tener derecho sobre la herencia de Manuel Fernández García. "Indagamos onde a xente maior, a pouquiña que queda hoxe na parroquia, e acórdanse do home, que tería hoxe noventa e pico anos, pero foi unha familia da que non quedou aquí nada. A casa vendeuse hai moito tempo —hoy vive otra familia en ella— e as herdanzas quedaron cegas de todo. É estraño que desde o 2003 que faleceu ninguén reclamara nada", apunta el vecino, que escribió al correo electrónico que ofrecía como contacto la Generalitat para aportar toda la información que tenía sobre el hombre para colaborar en la medida de sus posibilidades, pero no recibió ninguna respuesta.

La Generalitat tramita un "expediente administrativo abintestato" —sobre la herencia de un fallecido que no deja testamento— y tiene abierto este mes el plazo para que las personas que puedan tener derecho sobre la herencia de Manuel Fernández García se pronuncien, "familiares hasta el cuarto grado de consaguinidad" u otra gente que "considere que tiene un mejor derecho para sucederle". Si no aparece nadie, la herencia pasará a manos de la Administración catalana.

Las personas interesadas deben dirigirse a la Dirección General del Patrimonio de la Generalitat de Catalunya —calle del Foc, 57 de Barcelona—, llamar al teléfono 93.316.21.27 o escribir un correo electrónico a [email protected]