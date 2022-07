Una generación de oro en Ribadeo

El Club de Remo de Ribadeo hizo historia en el campeonato de España de las categorías de infantiles y alevines de Banyoles. Dos medallas de oro, una de plata y una excepcional tercera plaza en la clasificación por clubes ponen de manifiesto una vez más el extraordinario trabajo que vienen haciendo en la entidad exremeros como Mauri Monteserín o Miguel Balsa, que han puesto a Ribadeo de nuevo en el mapa del remo no solo autonómico, sino nacional.

Desde el domingo, la comarca mariñana cuenta ya con dos nuevos campeones de España de remo olímpico. Se trata de los infantiles Irene García y Antón Balsa, que conquistaron la medalla de oro de skiff infantil femenino y masculino, respectivamente. "Non é que nos sorprendan estes títulos, xa que sabiamos da velocidade que levan os barcos e as aspiracións eran máximas nos dous casos. Ben é verdade que despois hai que render ao mellor nivel na competición, que sempre é difícil, e pode haber algunha tipulación que non se espera e que vaia moi rápido. Afortunamente cumpríronse as mellores expectativas e só cabe felicitar aos dous", explicó el entrenador del club, el exolímpico Mauri Monteserín, que deja bien claro que tanto Irene como Antón "están recollendo os froitos do traballo que levan facendo nos últimos anos, isto non é flor dun día", afirmó.

Pese a que el balance es extraordinario, en el club quedó un regusto al pensar que se escapó una medalla en la prueba de doble scull masculino

El técnico también valoró el excelente trabajo de Carlota Peña, que en poco tiempo se ha convertido en una opción clara de medalla. En Banyoles conquistó la plata en skiff femenino, completando el doblete tras Irene García. "É unha rapaza que empezou hai apenas un ano, pero que se adaptou moi ben ao sistema de traballo do club. O seu talento innato fixo o resto", aseguró Monteserín.

Pese a que el balance es extraordinario, en el club quedó un regusto al pensar que se escapó una medalla en la prueba de doble scull masculino, donde Mateo Monteserín y Conrado Lara se quedaron fuera de la final A por un segundo, concluyendo como séptimos del campeonato tras ganar la final B. "Foi unha mágoa porque viñan ganando todas as regatas, tanto en Galicia como en Portugal, e tiñan nivel para estar nas medallas. Tiveron un cruce complicado e quedaron fóra da final por apenas un segundo, pero así son as regatas", indicó.

La representación infantil en la cita la completaron el doble scull infantil formado por Álex Barreira y Santi López y por el skiff femenino de la ucraniana Nelina. En alevines, Izán Alonso fue segundo en la final B.

También es histórica la medalla de bronce por clubes, que llega después del título autonómico. "O ano pasado xa quedamos moi preto, cunha cuarta praza", recordó Monteserín, que lleva ya unos cuantos años viendo cómo sus pupilos suben al podio, aunque no quiere marcarse un tope. "Levamos agora tres anos seguidos conseguindo podios a nivel nacional, pero isto non debe servir para poñernos topes, senón para seguir traballando, que é o único segredo para acadar o éxito", manifestó.

Esta prueba cierra una temporada mágica, pero también con muchas horas de trabajo detrás. "Ahora toca desconectar ata setembro, cando volveremos con novos retos e novos obxectivos", concluyó Monteserín.