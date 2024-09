Gema Fernández: "A demencia é un dos retos máis serios aos que se enfrontará a sanidade pública no futuro"

Que atoparán os que participen no curso de Coidados Compartidos?

Pretendemos dar formación e información sobre o alzhéimer e outras demencias ás persoas coidadoras, así como servizos e recursos para mellorar a súa calidade de vida. Un dos obxectivos principais é crear un espazo de intercambio de experiencias e resolución de dúbidas ante problemáticas similares co fin de diminuir o nivel de sobrecarga. O curso terá unha duración de oito horas e impartireino no mes de outubro en Burela.

Como traballa unha psicóloga co enfermo e coas familias?

Son a encargada da primeira toma de contacto tanto coas familias como co enfermo. Primeiramente, encárgome de atender as demandas de información que nos chegan tanto dos enfermos como dos seus familiares para, seguidamente, proceder a realizar as entrevistas e valoracións pertinentes para a admisión nos nosos servizos ou derivación a outras redes de apoio socio-sanitario.

Como adoita ser o proceso de asumir o diagnóstico?

Pode asemellarse a un proceso de dó, con distintas etapas. A reacción inicial máis común é o shock, nin familia nin enfermo dan crédito ao que está pasado. Posteriormente, é común que aparezan os sentimentos de negación, que poden dilatarse no tempo cando o diagnóstico é temperá, os síntomas poden ser moi sutís dando lugar a dúbidas sobre a certeza do diagnóstico, xa que poden ver que a persoa enferma recorda á perfección determinadas cousas mentras que, noutras ocasións, ten grandes despistes. A relación familia-enfermo-entorno tamén vai condicionar o manexo da nova situación. En moitas familias establécese unha especie de pacto de silencio a través do que non se fala do tema, e a pesar de estar informados da enfermidade, prefiren protexelo deste xeito e isto pode derivar no illamento emocional de ambas partes e na falta de axuda. Canto máis apoio e unión haxa na familia, máis fácil será ir aceptando o diagnóstico.

Cales son os maiores retos que enfronta a sociedade respecto do alzhéimer?

O diagnóstico precoz, o acceso aos tratamentos e a prevención. Actualmente, os datos demostran que existe un infradiagnóstico ou diagnóstico tardío. No referente aos tratamentos queda moito que percorrer, deberían incorporarse as terapias non farmacolóxicas á carteira de servizos do sistema nacional de saúde e ser postas a disposición de quen as precise e non só de quen as pode pagar. No mundo, 56 millóns de persoas viven con demencia. Estímase que en 2050 serán 152 millóns, un dos retos máis serios aos que se enfrontará a saúde pública nos vindeiros anos.

Ademais deste curso, teñen en mente desenvolver algunha outra actividade na Mariña?

Daremos charlas, faremos campañas de sensibilización, grupos de axuda mutua, venda de produtos realizados polos usuarios nos Mercados de Nadal ou saídas terapéuticas. Ademais, temos en marcha en Burela o programa Move a Mente de prevención e detección precoz das demencias, ao que acoden corenta persoas sás, maiores de 55 anos, a realizar actividades de estimulación cognitiva unha vez á semana.