GDR Terras de Miranda aposta polos productos agroalimentarios e de proximidade

O GDR Terras de Miranda vincula unha parte da súa estratexia de desenvolvemento do programa Leader 2014-2020 ao sector agroalimentario coa finalidade de diversificar e mellorar a viabilidade da economía local a través de diversas accións, como son a súa vinculación co sector turístico, incentivación dos circuítos curtos de consumo, aumento do valor engadido dos produtos vinculándoos coa marca Reservas da Biosfera, incentivar a promoción e comercialización de produtos ecolóxicos, colaborar e cooperar con diversos proxectos do territorio relacionados cos produtos agroalimentarios, formación a proxectos relacionados co sector agroalimentario no ámbito da innovación e dixitalización, entre outros.

Con esta finalidade realizáronse diversos proxectos durante o período Leader 2014-2020, co apoio da Axencia Galega de desenvolvemento Rural.

Entre eles está o de Alimentos da Biosfera: Rede para a promoción de circuítos curtos alimentarios baixo a marca Reservas da Biosfera, que Terras de Miranda levou a cabo xunto con outros oito GDR de Galicia. Un proxecto para o que se creou unha rede de traballo común entre os GDR e as Reservas da Biosfera, no caso do de Terras de Miranda coa de Terras do Miño e a Reserva Río Eo, Oscos e Terras de Burón Visitáronse un total de corenta empresas de territorios dos GDR participantes relacionadas cos produtos hortícolas e transformados vexetais, apícolas, ovos, lácteos, cogumelos, cárnicos e vitinícola para coñecer a súa situación e asesorando na mellora do etiquetado e emprego de materiais de embalaxe máis sostibles.

Así mesmo realizouse unha asistencia técnica aos diversos centros educativos –32 no total do proxecto– e un asesoramento nutricional, revisando os menús de cada centro e analizando as necesidades e cambios necesarios para elaborar menús máis saudables, promovendo unha alimentación saudable baseada en alimentos de tempada, ecolóxicos e de proximidade, de forma que repercuta nunha mellora da calidade dos menús escolares, no fomento da economía circular e no desenvolvemento económico do territorio e mitigación do cambio climático.

Charla nun centro educativo. EP

Dentro do territorio do GDR Terras de Miranda realizáronse dous días de xornadas de menús con produto local ou ecolóxico no Ceip Plurilingüe Álvaro Cunqueiro Mora de Mondoñedo e no Ceip Celso Currás de Trabada.

Outro do proxectos levados a cabo foi un piloto para a Valorización, promoción e distribución dos produtos de horta na Vila de Ribadeo. Consistiu na realización dun estudo sobre a produción de produtos de horta que mobiliza a Asociación A Sucadoira: produtores e as súas tipoloxías, produción total anual, clasificación por produtos, excedentes dispoñibles, etc… e as relacións de posibles beneficiarios e as súas necesidades en canto a subministración e distribución en mercados locais, centros educativos e sociais ou colectivos máis vulnerables da vila de Ribadeo.

Houbo visitas aos centros educativos de Ribadeo coa finalidade de coñecer a xestión dos seus comedores escolares e realización de charlas dirixidas ao público infantil realizadas coas produtoras de A Sucadoira nos colexios Sagrado Corazón e Gregorio Sanz, sobre a importancia do consumo de produtos de proximidade, sobre alimentación saudable e o traballo diario de estes produtores.

Elaborourse un vídeo sobre os produtores de A Sucadoira e realización de fotografías das hortas e produtos agroalimentarios para a súa exposición nos colexios.

Una Xornada de showcooking con produtos locais en Ribadeo foi outros dos plans levados a cabo dentro das accións de promoción dos produtos de proximidade. Foi na praza de abastos de Ribadeo, entre o GDR e a Asociación de produtores A Sucadoira, a Cociña en directo dun produto local e de calidade, na que os asistentes pudieron disfrutar dunha demostración gastronómica e posterior degustación.

A demostración gastronómica realizouse con cociñeiros da Asociación Provincial de Cociñeiros de Lugo, receitas elaboradas en directo e con produtos exclusivamente da zona, como hortalizas de A Sucadoira, pescado fresco da confraría de Burela e tenreira DO carne de Rubia Galega.

O GDR tamén actou como Socio colaborador na Estratexia Alimentaria Eo Alimenta. Un proxecto que ten como obxectivo promover un proceso de participación local que permita, desde un punto de vista agroecolóxico, analizar e facer as propostas correspondentes para reequilibrar os procesos de demanda de alimentos e autosuficiencia dos habitantes da cunca alimentaria da biorrexión do Eo, creando unha estratexia alimentaria.

Alimentos da Biosfera. EP

Pioneiro

A segunda parte do mesmo é ComerEo de la huerta a la mesa que é o inicio da implementación da estratexia alimentaria EoAlimenta, pioneira a nivel estatal en canto que está desenrolada entre axentes de dúas comunidades autónoma, Galicia e Asturias, comprendendo os municipios de Ribadeo, Trabada e Barreiros en Galicia e Vegadeo, Taramundi, Castropol e San Tirso de Abres en Asturias.

A Dixitalización a empresas vinculadas cos ámbitos turístico e agroalimentario do territorio é outros dos plans e baseouse nun asesoramento a empresas do territorio dentro dos ámbitos turístico e agroalimentario en dixitalización, considerando que isto beneficia a estes sectores incrementando a súa competitividade, mellorando os seus procesos e ofrecendo un novo valor engadido aos seus clientes.

O asesoramento realizouse sobre quince empresas, sete do sector agroalimentario e oito do turístico. Os participantes recibiron un asesoramento individualizado, de carácter presencial, no que se realizou unha diagnose de necesidades e partir do cal se realizou un plan de acción individualizado con melloras para a estratexia e dixitalización de cada unha das empresas. E posteriormente un asesoramento en remoto para a implantación das accións propostas. Neste 2022 solicitouse outro proxecto de dixitalización para continuar con esta medida, coa incorporación de empresas novas.

Entre as accións que se levaron a cabo están a mellora das webs con motor de reserva, a mellora do posicionamento online, proposta de talleres e actividades para potenciar os puntos de venda, creación de estratexias de fidelización, planificación de contidos para redes sociais, actualización á normativa e a creación de alianzas con outros negocios.