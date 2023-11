O GDR impulsa a dixitalización en empresas locais a través dun proxecto innovador

O Grupo de Desenvolvemento Local GDR 1 Terras de Miranda, impulsa, a través do programa Leader e coa colaboración de Agader, o seu compromiso coa promoción da sostibilidade e a dixitalización na comarca da Mariña Lucense a través dun proxecto innovador que ten como obxectivo asesorar e apoiar activamente a quince empresas locais de diversas industrias. Esta iniciativa busca non só impulsar o desenvolvemento empresarial, senón tamén fomentar prácticas respectuosas co medio ambiente e a implementación efectiva de solucións dixitais.

As empresas seleccionadas para o asesoramento abarcan un amplo espectro de sectores que inclúen aloxamentos, restaurantes, turismo activo, produción agrícola e comercialización de produtos locais. O GDR 1 recoñeceu a importancia de respaldar estas empresas, non só para fortalecer as súas operacións internas, senón tamén para contribuír ao crecemento sostible da Mariña Lucense no seu conxunto.

Na primeira fase, realizouse unha análise exhaustiva das prácticas empresariais actuais en termos do seu impacto ambiental e o seu potencial para a construción de produtos ecoturísticos, apostando polo establecemento de experiencias turísticas responsables.

Na segunda fase, as empresas recibiron mediante o asesoramento en dixitalización, orientación sobre como aproveitar as tecnoloxías emerxentes para impulsar as súas operacións e atraer a un público máis amplo, a transformación dixital.

Este proxecto representa unha serie de accións encamiñadas a fortalecer a colaboración e as sinerxias entre as empresas locais, no que se leva tamén traballando a través de proxectos de animación do GDR en anualidades anteriores. Esta semana para rematar o proxecto celebrouse unha sesión en liña coas empresas participantes para promover as sinerxias entre elas e unha xornada final de presentacións de casos de éxito que resaltan exemplos concretos de como a implementación efectiva de estratexias sostibles e tecnoloxías dixitais pode xerar resultados positivos e duradeiros.

O GDR Terras de Miranda está a dar pasos firmes cara a un futuro onde a sostibilidade e a dixitalización se converten en pilares fundamentais para o desenvolvemento empresarial.