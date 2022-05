Gaviotas bajo control en Viveiro

El Concello de Viveiro continúa su particular cruzada para reducir o desplazar la población de gaviotas que colonizó las zonas urbanas de la ciudad, Covas o Celeiro, una presencia molesta que llevó a colectivos vecinales y comerciales –algún hostelero incluso había instalado figuras de búhos para ahuyentarlas de las terrazas– a demandar su control tras verse perjudicados por ruidos, malos olores, daños en los tejados "e mesmo ataques ao ser humano". Este será el cuarto año que el ente local ofrezca un servicio gratuito para la gestión de la especie, que en su última campaña consistió en la revisión de 346 tejados y la retirada de 285 nidos que contenían 537 huevos y 76 pollos.

La empresa Larus Control es la encargada de realizar las visitas a los tejados y la retirada de las aves y huevos, "xestionando adecuadamente estas especies e coa realización dun servizo de control poboacional baseado no benestar animal", destacan desde el Concello. La campaña empieza este mes de mayo con el inicio de la época de nidificación de las gaviotas y hasta agosto los técnicos realizan un mínimo de dos visitas a cada tejado para impedir el nacimiento de las puestas. "As intervencións consistirán na visita á propiedade afectada por dous técnicos que procederán a realizar unha revisión ocular do tellado e á retirada dos niños atopados e dos ovos ou polos que conteñan. Posteriormente, realizarase o mesmo proceso cun mes de diferenza entre visitas", detallan.

"Este servizo redunda no beneficio tanto da cidadanía como dos animais, garantindo o seu coidado. Esta cuarta campaña iníciase despois dos éxitos das edicións anteriores, que avalan a satisfacción dos veciños coa iniciativa", asegura la alcaldesa, María Loureiro, que pide a los vivarienses la "máxima colaboración" para que avisen si detectan la presencia de las aves en sus tejados, donde suelen hacer sus nidos, para así "mellorar a calidade de vida da veciñanza de Viveiro, cunha correcta xestión da poboación destas aves para previr o seu crecemento desmesurado e evitar posibles pragas e problemas de salubridade pública, á vez que se garante o benestar da especie".

El servicio también se hace extensivo a la población de paloma común, de la que se estima que hay unos 250 ejemplares. En este caso, se colocan jaulas de captura en varios puntos del municipio para la retirada directa de aves adultas, para lo que también se necesita colaboración de los vecinos de cara a la instalación temporal de estas trampas.

CONTACTO. Las personas que deseen colaborar o demandar el servicio pueden solicitarlo en el concello, llamando al 982 56 29 68, o directamente a la empresa concesionaria, que tiene el teléfono de contacto 689 83 83 59 y el correo electrónico [email protected].

"Os resultados do servizo dependerán en gran medida da colaboración da cidadanía", insisten desde el ente local.