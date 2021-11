Los gatos se asientan en la escollera de Celeiro

Una pequeña colonia de gatos habita desde hace unos cuatro años la escollera próxima a la lonja de Celeiro, donde la vivariense Carla Maseda, quien trabaja en un almacén de pescado, alimenta a los mininos y también les construyó una casita con poliespan para que estén protegidos de la lluvia y el frío, sobre todo en invierno. Para la última contó con apoyo de la protectora Gadoupas que quiso ayudar al enterarse de que estaban allí.

Carla comenta que la gata madre acudía al almacén a pedir comida. "Nos empezamos a hacer amigas, vi que tenía crías y a raíz de eso les hice la casita, ya es la quinta que les preparo", cuenta. Ahora busca sitio para las tres crías que tuvo hace dos meses y medio, que ya comen pienso, por lo que cualquier interesado puede llevarse una. Ella ya adoptó uno de una camada anterior y sus padres tienen tres, porque ya parió seis o siete veces. Una hembra de la anterior camada ya está esterilizada y la protectora espera a que la madre deje de amamantar para someterla al mismo proceso.

La joven explica que acuden al almacén porque les dan pienso y latas. "Vienen porque les damos comida rica, pero alguna persona también les tira pescado. Son como de la familia, a las ocho de la mañana ya están esperando su comida" y antes también iba a alimentarlos por la noche. Ese contacto hizo que Carla volviese a tener animales, ahora cuenta con dos gatos y un perro.

Carla bautizó como Missie a la madre y comenta que en las cercanías de la lonja hay otra colonia, aunque parece que a esta le gustó el lugar y se asentó. La cuidadora dice que desde que están allí "no se ven tantos ratones en las rocas, porque tienen instinto de supervivencia y los cazan, aunque después no los coman. Les tengo visto cazarlos y a veces me traen uno", aclara.

El caso de Celeiro no es el único, puesto que en Puerto de Vega (Asturias) otra mujer alimenta a los gatos que se instalaron en la escollera del muelle. En los jardines del antiguo Casino vivariense y en Lavandeiras habitan además distintas colonias de mininos.