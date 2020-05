Un gato pasa más de 24 horas subido a un poste de la luz en Foz

El rescate de un gato en Foz, que se había encaramado a un poste de la luz, de unos cinco metros de alto, terminó en la tarde de este martes con un final feliz, aunque a medias, porque se consiguió que el animal bajara, pero no poder darle de comer y beber como era el deseo de las responsables de la protectora de animales de la localidad.

Una de ellas, Lorena Fernández, explica que recibieron la llamada de un amigo que reside en A Coruña al que su madre le contó que el gato se había subido al poste y no podía bajar. "Está en una finca privada en el lugar de Moa, en Cordido, donde tienes perros, de los que se debió asustar y buscó un sitio para refugiarse pero luego no pudo bajar", cuenta la voluntaria.

El animal pasó buena parte del lunes subido al poste "con la tormenta tan fuerte que hubo" y no fue hasta este martes en que lograron socorrerlo. "Llamamos al 112 para ver si podían venir los bomberos, pero el protocolo de la Covid no lo marca como medida urgente, así que lo que se nos ocurrió fue llamar al alcalde, que envió un camión con cesta para poder llegar, pero el gato se tiró y a pesar de que pusimos una sábana abajo, no lo cogimos", cuenta.

"Lo localizamos y parece estar bien, pero nos gustaría haberle dado de comer y beber", asevera la voluntaria de la protectora, desde donde dejaron recado a los vecinos por si lo encuentran herido.