Los gastos judiciales del gobierno del PP de Barreiros llegan a los tribunales

El exalcalde de Barreiros, Alfonso Fuente Parga, cumplió con su amenaza de demandar judicialmente al Concello si no le pagaban en una sola tanda los gastos judiciales que había tenido que afrontar en el proceso contra él y otros cuatro concejales más de su equipo de gobierno por una presunta concesión ilegal de 44 licencias de la que salieron absueltos.

Alfonso Fuente Parga. AEP

Los gastos ascendieron a 110.699 euros. En este caso todos delegaron cualquier acción en Alfonso Fuente, que les representa. El actual gobierno local de Ana Ermida y su servicio de intervención diseñaron un plan de pagos por el que se les abonarían 47.699 euros primero y luego 7.000 euros al mes hasta final de año.

Aunque en el pleno dos de ellos lo aceptaron, Fuente no lo hizo y judicializó el asunto. Ahora nadie cobrará de ningún modo hasta que el juez decida cuándo se paga y si el Concello puede llevar a cabo su plan de pagos o tiene que abonar los 110.699 euros de golpe.

Junto a Fuente Parga se encuentran en este proceso los todavía concejales José Manuel Gómez Puente, actual portavoz municipal, y Lorenzo Penabad. También están los exconcejales Alina Fernández y Eulogio Menéndez.

Los argumentos utilizados por Ana Ermida para plantear este plan de pagos se basaban en que hacerlo de otro modo suponía un serio quebranto para las arcas municipales, pero Alfonso Fuente se quejó de que esa decisión se tomase "unilateralmente" y aunque en pleno Gómez Puente y Lorenzo Penabad no expusieron objeciones al cobro a plazos, sí suscriben la demanda interpuesta por Fuente Parga.

Según el exalcalde de Barreiros, no hay razón para que el Ayuntamiento no efectúe el pago del dinero que se les adeuda de una sola vez y aseguró que si no lo hacen es "polo deixamento e pasividade que os caracteriza" porque, añadió, "se demoraron xa case medio ano no cumprimento da sentencia xudicial" que les obligaba a efectuar este pago.

Pero la alcaldesa dice que como responsable del Concello su labor es velar por el bien de las arcas municipales y ese plan de pagos considera que es el más adecuado para evitarles un quebranto.

En esta misma situación se encuentra la arquitecta municipal, inmersa en el mismo proceso y en otros más anteriores, aunque en su caso sí aceptó el plan de pagos municipal sin poner ninguna objeción al mismo.