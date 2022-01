"Gasto en coches que me gusten, no solo que me lleven"

"Siempre tuve coches con caballos porque me gustan las prestaciones y su estética, por eso el estilo de este Hyundai me sorprendió mucho y va genial", dice de primeras Joly López Barbazán, una vivariense con cultura automovilística y trayectoria al volante que deja claras sus preferencias. Desde hace dos años su vehículo es el Hyundai i30 N Line, el compacto con más prestaciones de la gama junto con el Perfomance, un poco más potente. Ya a la hora de adquirirlo marcaba tendencia por varias razones, también por ese color gris denominado Shadow grey y Dark Knight Grey que son sinónimo de deportividad en esta y otras marcas, sobre todo en las germanas como Audi.

"Estuve un año dándole vueltas porque yo quería el nuevo Golf GTI en blanco o en negro pero me pedían entre 42.000 y 43.000 euros y me pareció una barbaridad de precio. Como tampoco me apetecía meter 30.000 en uno importado de segunda mano, miré el Focus ST pero lo hacían bajo pedido y tardaban dos meses, así que coincidió que al lado de la concesión de Ford en Oviedo estaba la de Hyundai con el i30, el sin culo y el largo, pero en blanco, que no me convencía, así que me decidí y a la semana ya lo tenía", explica sobre una adquisición para la que ya tenía el préstamo en marcha. Reconoce que "estaba en contra de coreanos como Hyundai pero este responde genial y es muy del estilo del Mercedes AMG 35. Además fue diseñado por un alemán".

En efecto, el ex ingeniero de los BMW M Albert Biermann desarrolló este i30 en el circuito de Nürburgring Nordschleife y en el coreano de Namyang. El apellido N y el botón del volante que le cambia el carácter, estaban cantados. Joly hace repaso del equipamiento deportivo que va desde los asientos tipo baquet a las levas al volante, amortiguación y frenos más potentes pero, sobre todo, a bordo no puede faltar la compañía de su perrita Abba: "Desde los 18 años tengo perro y siempre doberman. Lo que me gusta, me quedo con ello y esta es la dueña del coche. Vino de Serbia con pasaporte, con las orejas cortadas porque allí es legal. Estoy muy encariñada con ella y creo que si tuviera que deshacerme de algo vendería antes el coche que la perra".

Su primer coche fue un Citroën Saxo de 120 CV. Saltó al Mini S de 170 y al Peugeot RCZ de 180, antes del i30N de 250 CV

El Hyundai es resultón y refleja su visión automovilística: "No hay como conducir un gasolina con cambio manual, aunque un modo automático estaría bien. A mi i30 N solo le falta el techo solar. Gasto en coches que me gusten, no que me lleven, aunque no todo el mundo piensa igual. Creo que las chicas deberían poner un coche a su gusto en sus vidas, pero muchas conocidas se dejan llevar con los años por automóviles aburridos".

Joly pertenece a una familia hostelera con orígenes en Negreira y que tiene en Covas el conocido mesón Os Píos. Otro primo posee una pulpería en Avilés y ella misma se dedica a la hostelería en Gijón, por lo que usa sobre todo el coche para venir a Viveiro. "Viajo mucho y voy a Madrid y Santiago", explica. Así exprime los 5 modos de conducción del Hyundai: Eco, Normal, Sport y Modo N y N Custom (personalizable), más deportivo y que varía electrónicamente el tacto de suspensión y dirección, aumentando el nervio del motor, el sonido del escape (incluso con el típico petardeo) y el agarre, pues también actúa sobre el diferencial de deslizamiento limitado o el control de estabilidad. Dice que el consumo ronda los 8 litros y que los 250 CV no suele utilizarlos mucho porque "donde antes surtía con 45 euros, ahora necesito 70".

En el futuro, cambiando de estilo, le gustaría ponerse a los mandos de un Mercedes familiar, aunque los Audi también le gustan. Por eso, quizás el RS6 Avant sea su estilo. "Antes me gustaban los coches pequeños y ahora los grandes, por eso un Clase E State no estaría mal. Ahora en Gijón hay muchísimo familiar alemán, es la moda". Aunque también influye el trato con el personal de la marca. "A veces cuesta encontrar la operación y el vehículo adecuado, por eso considero que las personas de Hyundai con las que trato, son excelentes", explica. No solo la dirección del coche debe ser comunicativa y franca, también influye la calidad de quien lo vende.

En todo caso, cree que siempre huirá del vehículo tipo "nave espacial", lleno de pantallas y exotismo estéticos. La carrocería de un Civic Type R, por ejemplo, que se mueve en la categoría del i30 N, tampoco le atrae. Ni muy radical, ni poco divertido. Hasta la fecha, la trayectoria de esta conductora ha sido bastante lógica y dice que se metió en el mundillo influida por sus dos primeros novios.

"Empecé a los 16 años con una Derbi GP-R de carretera, de tan solo 50 cc y a los 18 que saqué el carné de coche mi primer coche fue un Citroën Saxo VTS de 120 caballos". Los siguientes, antes del Hyundai, serían un Mini S de 170 CV y un Peugeot RCZ de 180 CV. Aunque en esto de los caballos y los coches, a veces hay razones de peso y preferencias que son más importantes.



FICHA TÉCNICA:

Motor:



Combustible - Gasolina

Cilindrada - 4 cil. 1998 cc, turbo

Potencia - 250 CV

Par máximo - 353Nm /4.700 rpm

Transmisión

Caja de cambios - Manual 6 velocidades

Tracción - Delantera