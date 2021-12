El coche de su vida | "O gasóleo é para os camións e os tractores"

"Foi un cambio dun Mini que tiña e está así de guapo", dice Albino Nogueira Rodríguez, presidente del club mindoniense de clásicos que lleva por lema mira e anda. Habla del Golf MkII con motor 1.8 e inyección monopunto mecánica "para o que xa non quedan mecánicos pois a xente nova mételles a máquina e reempraza as pezas".

Es de los que empuja al instant, sin retardos y apenas tuvo que tocarlo. Pasó la ITV sin problema en el trueque del Mini por Golf a una profesora de Ourense que trabajaba en Vigo. La capota manual estaba impecable, como las llantas originales. Lo único, pidió a Alemania la cruz de los faros "que marcan máis a luz nas beiras da estrada e son orixinais" para darle su toque al cabriolet ensamblado por el preparador Karmann.

No pudo, sin embargo, recuperar la matrícula de Pontevedra "e iso que mirei por todos lados" de un pequeño deportivo de los años 80-90 que ya venía con dirección asistida, suspensiones secas y la típica ronquera de carburador y gasolina. Este aficionado de Lindín lo tiene claro con los coches: "O gasóleo é para os camións e para os tractores, e para o que ande moitos quilómetros". Y lo dice un camionero que no obstante tiene un Passat diésel en el garaje y antes fue mecánico.

"En xaneiro ou febreiro queremos recuperar a xuntanza de clásicos de Mondoñedo coas amistades, se pode ser"

"A miña afección aos coches vén de pequeno, meu irmao tiña un taller baixando ao porto en Foz e eu traballei en Seijas, que tiña aquí a representación de Garaje Americano de Lugo cando os Mini se facían en Pamplona". Por eso sus comienzos fueron con los Mini. "De traballar con eles, o meu primeiro coche foi un Cooper de segunda man, un Coruña D e logo outro Pontevedra AB e de traballar neles. Pero ganábanse poucos cartos daquela coa mecánica e por iso pasei a colocar lousa nos tellados e logo no camión en Rutas Díaz e noutros transportes", explica a sus 58 años.

No es que se aburriera de los Mini pero el primero ya lo largó por otro Golf descapotable. "E con este colléronme a palabra. O Golf é un coche moi fiable e bo, sempre tiven Golf e incluso teño outro para restaurar, un MKII de teito duro de dúas portas, un GTL". A su mujer, Asun, también le encantan, y lo utiliza para ir a trabajar a Burela. Hay varios coches en su garaje, un Seat 124 con 42 años en sus pistones, un Volvo, el VW Passat y dos motos, una de ellas una Honda Paneuropea 1.100 de las que usaban antes los policías foranes de Navarra. Los vehículos no los tienen como clásicos entre algodones sino para moverse a diario. Y "sempre me gusta estar aí ferrellando, non teño gato pero si compresor e soldadura...".

Uno de sus Golf anteriores lo vendió para Foz. Y hubo más: "Tiven un Golf MKIII VR6 que era un gran coche, un pepino de 174 cabalos. Foi o segundo que tiven con ese motor, un estando no Pirineo traballando e outro que trouxen para aquí de Madrid. Largueino porque xa eran moitos coches. Grandes coches, incluso o Corrado VR6". Y dice que los Golf antiguos incluso están muy buscados y pagados desde Alemania. Otro que tuvo importado de allí pronto lo vendió al estar tocado de chapa.

Quizás se añora la simplicidad mecánica de antaño, pues este Cabrio hermano de los GTI también aporta el placer de conducir con tranquilidad y sin techo. "Encántame, facemos xuntanzas de clubs pois xa hai bastantes na Mariña e arredores. No le haría ascos a un Jaguar o un Mercedes de antes pero la velocidad no le atrae: «Gústame máis facer unha subida cun Seat 124 ou cun Simca 1.200".