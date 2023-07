Garrapatas en el monte y pez araña en las playas pican más que las velutinas y medusas

Un verano más, el principal enemigo de las playas son los residuos abandonados y la falta de civismo pero ya en sus primeros compases hubo alertas por presuntas picaduras de medusas o excesivo relajo con los pies desnudos en los paseos con marea baja, cuando los ariegos reposan tranquilamente junto a la orilla. Desde el hospital lo corroboran, son precisamente las fanecas bravas, escarapotes o como quieran llamar a la araña de mar, las que más picaduras dejan en los bañistas, no hay constancia de ataque de medusas y la mayor probabilidad de sufrir una picadura veraniega proviene del bando de las avispas velutinas –sí, también merodean las playas–, los mosquitos y, muy especialmente, ser presa de las garrapatas en cualquier paseo de piernas y brazos desnudos entre vegetación alta.

Pero bichos, bichos en litoral mariñano hay a barrer, aunque la mayoría esquivos o inofensivos para los bañistas si no se los molesta. Aunque, como asegura la bióloga burelesa y profesora emérita de muchos Águeda Barcia, "se non te metes con eles, non pican a ninguén", receta que recomienda ante las anémonas adheridas a algunas playas burelesas. "As actinias ou pixas marinas, como tamén se lles di por aquí, teñen uns dardos cargados de veleno que ao contacto producen unha urticaria", dice.

También le ha llamado la atención que se hubieran llegado a cerrar, aunque fuese momentáneamente, playas por sospecha de medusas. Suele bañarse a media tarde de Areoura y nunca las ha visto. Solo en aquellos dos veranos de su última adolescencia, a principios de los años 70 cuando las "augas malas" invadieron la Areoura: "Houbera unha invasión de carabelas portuguesas un verán enteiro pero daquela os rapaces coidábamonos nós, nin había socorristas e ao velas saíamos da auga e listo. Víaslles o flotador pero o perigoso nelas son os pólipos pois unha picadura mentras nadas pódete paralizar ou inflamar moito".

Entonces no pasó nada, las veían varar en la arena con un azul violáceo, apartándose de los individuos que custodiaban enormes colonias mientras se alimentaban en la costa y luego recuerda haber visto las más comunes e inofensivas para los humanos Aurelia aurita, que se alimentan de plancton. Ahora, desde el servicio de Urxencias del Hospital Público da Mariña, la médico especialista de Área del Sergas Vicky Hernández Castaño asegura que en sus años de atención en el mismo "nunca hemos atendido ninguna picadura de medusa ni reacción anafiláctica de una ameba, tampoco las he visto aunque en las Rías Baixas cuando hay te avisan y alertan de que no te bañes".

Resalta que "si eres alérgico a su veneno te puede matar pero si no, no; pasa como con las velutinas, ha habido muertes por sus picaduras pero solo en alérgicos en los que se produce una inflamación muy grande, especialmente de labios y lenguas, o al producirse la reacción anafiláctica que dificulta respirar o tragar, y se produce necrosis tras la picadura".

En todo caso, coincide bastante con Barcia en el mejor remedio posible. "La no exposición es la mejor protección y parece mentira que tras las importantes lecciones de la reciente pandemia haya quien hace caso omiso de las alertas y se bañe cuando se sospecha que arriban medusas". En caso de picaduras, dice que los socorristas están preparados para tratarlas en la misma playa y ofrece algunas recomendaciones como no frotar la zona pues aunque lleve instintívamente a ello "extenderá el veneno y puede propiciar sobreinfecciones".

Como en otras picaduras, también desaconseja el agua fría, la orina o el amoníaco y dice que "una vez retirados los tentáculos, si los hubiera, con unas pinzas, aplicar calor". Esta doctora salmantina asegura que, si la picadura es más comprometida, al ser en un ojo por ejemplo, hay que ir al hospital.

El doloroso airego

Picadura muy común y dolorosa es, por el contrario, la del pez araña enterrado en la arena. Al pisarlo suele inocular una toxina de su glándula venenosa a través de su espina dorsal. Esta a veces se ve apuntando y puede que los ojos fuera de la arena, pero el despiste humano descalzo suele ser general. El resultado es muy doloroso pero con calor remite, pero si la reacción dérmica es muy intensa puede aplicarse un antibiótico tópico.

La prevención, como en otros casos, es lo más importante: "Frente a las fanecas en marea baja, calzar escarpines; si hay medusas, no te bañes; si caminamos por zonas de vegetación alta, usar zapatillas de deporte, no sandalias y pantalones largos, no shorts que faciliten que se adhieran las garrapatas; y ante la visita nocturna de los mosquitos, usar repelentes, aparatos o mosquiteras".

Asegura que el mosquito tigre, vector de peligrosas enfermedades, no ha llegado a estas latitudes pero otros pueden producir picaduras que no deben rascarse y si son serias, lo mejor es que el médico recete un antihistamínico.

El mosquito tigre no llega pero otros sí

Aunque el tigre no aceche por Galicia, está bajo vigilancia, como otros insectos. La entomóloga y bióloga de la Estación Fitopatolóxica do Arieiro (Pontevedra) Rosa Pérez Otero habla de la vigilancia y muestreo de moscas de la arena (phlebotomus) —capaces de transmitir enfermedades como la leishmaniasis—, tarea que corresponde al servicio autonómico de Sanidad Ambiental.

"No tenemos grandes poblaciones de mosquitos que puedan transmitir enfermedades pero incluso el conocido tábano que suele estar en contacto con los animales, puede provocar gran sensibilidad en las personas con su picadura", dice Pérez Otero. Y dice: "Si me pica un culex, el típico mosquito nocturno que se alimenta de sangre, hace que se me hinchen las manos, pues debo ser especialmente sensible".

Velutina

La avispa asiática no es especialmente agresiva con el hombre, a menos que se la moleste pero, como otras avispas autóctonas que también llevan mal el acercamiento a sus nidos, puede picar y dejar veneno. Pérez es testigo del problema de la velutina ya que trabaja con viñedos y puede ser especialmente destructiva en época de vendimia cuando las atraen los azúcares. Son también peligrosas para las personas y dice que "siempre aconsejo colocar trampas en el perímetro para que se queden fuera del viñedo, en lo posible".

Las velutinas han enviado a los servicios de urgencias a trabajadores forestales que suelen ir bien protegidos con prendas difíciles de atravesar con el aguijón. Son un peligro para quien desbroza montes y fincas despreocupado o si aparece un nido de repente. Esta avispa llega a todos lados, zonas urbanas y del litoral. Águeda Barcia dice que el pasado año arruinaron todas las uvas de parra en su jardín de Burela y además de alimentarse de todo tipo de frutales y colmenas, es compañía habitual de los cañistas con nidos por toda la costa y río, pues incluso les sirven de alimento cebos empleados al pescar.

Serpientes

La doctora Hernández dice que "viene gente que va por ahí de rutas, les pica algo y sospecha que es una serpiente, pero ni la han visto. Solo hay una picadura, no huella de dos colmillos, ni distancia entre ellos o tipo de mordedura de víbora; en el hospital tenemos antídoto pero no vemos esas mordeduras negras, como sería el caso".

Una gran belleza, a veces molesta