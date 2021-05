Gardiáns dunha tradición

Din que Riotorto é terra de ferreiros dende a Idade Media. E será, porque todo no concello parece vinculado a este oficio dun ou doutro xeito: topónimos –Ferreiravella, Ferrería, Lorigados, Carboeiro–, apelidos -Echevarría ou Legazpi-, edificacións, tradicións ou costumes. Todo un xeito de vida.

Da tradición que se mantivo ao longo dos séculos cada vez vai quedando menos, pero dende a Asociación para a Promoción Social dos Ferreiros de Riotorto non desisten no seu empeño de dar visibilidade a un oficio que forma parte da súa identidade como pobo. Neste empeño acaban de editar o volume Guía do ferro nas terras de Riotorto co que pretenden encher dalgunha maneira o baleiro que deixou a Feira do Ferro nos últimos dous anos ao non poder celebrarse por mor da pandemia. «A asociación está bastante inquieta con esta situación porque a feira é o noso mellor escaparate para poñer en valor e promocionar o oficio e xa suma dous anos sen facerse», explica o secretario do colectivo, Ángel Villada.

E desa inquietude nace esta guía, na que contan co apoio do Concello e de Reale Seguros. Prologada por José González Vián, natural de Riotorto e catedrático da Área de Máquinas e Motores Térmicos da Universidad Pública de Navarra e académico da Academia Internacional de Termoelectricidade, conta a historia e a pegada do ferro no concello, ademais de presentar aos catro ferreiros que aínda quedan en activo e tamén amosar os segredos que garda o itinerario que recorre os vestixios do oficio, a Ruta do Ferro.

A historia máis próxima da tradición ferreira riotortense quizais se pode empezar a escribir nos séculos XV e XVI da man dos "ferróns vascos". No pasado século XX foron tres os mazos que chegaron a traballar: o de Bastián en Espasande de Abaixo e os de O Mazo e A Fraga, en Ferreiravella. Todos eran mazos usados polos ferreiros por quendas. No ano 1941 está documentada a existencia de 56 forxas: 37 na parroquia de Ferreiravella, 17 na de Espasande de Abaixo e dúas na de Riotorto. A estes elementos hai que sumar as moas, que se usaban para afiar as ferramentas de corte, principalmente fouciños e coitelos, ocupación principal dos ferreiros de Riotorto.

A época de esplendor do oficio foi sen dúbida a mediados do século pasado, cando os fouciños riotortenses eran moi apreciados para as segas de Castela, Extremadura ou Andalucía. A evolución da sociedade foi deixando atrás estes traballos e o uso das ferramentas coas que se exercían e pouco a pouco o oficio foi esmorecendo, aínda que hoxe en día son catro os ferreiros que o manteñen vivo: José Mario Cabo, Jomaca; Óscar Villada, da Forxa dos Villada; Manuel Alonso Fojaca, MAF; e Agustín Iglesias, FY.

Na actualidade, ademais do testemuño vivo do labor que desempeñan os ferreiros que seguen traballando o ferro, en Riotorto pode facerse a Ruta do Ferro, que deixa ver os elementos, algúns ben conservados e doutros os restos, que foron conformando este territorio ao longo do tempo. "Son oito quilómetros dende Ferreiravella ata As Rodrigas que discorren ao longo do río Ferreiravella e en todo o traxecto pódense ver forxas, mazos e moas, que aproveitaban a forza da agua para funcionar", explica Villada. A ruta permite coñecer a única moa hidráulica que segue en funcionamento, a dos Villada, en Carboeiro, e tamén a moa de Barral que está construída integramente en madeira. Ademais en Ferreiravella pódese visitar o interior do mazo da Fraga.

A idea da asociación é que cada ferreiro conte con exemplares desta guía nos seus talleres, que esperan podan volver recibir visitantes canto antes, e tamén repartila na Feira do Ferro cando esta se volva celebrar para que os centos de persoas que cada ano se achegan a ela para coñecer este oficio podan saber máis do que foi e entender o arraigamento que ten no concello.