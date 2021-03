Garantizar la seguridad en calles de Viveiro

El Concello de Viveiro llevó a cabo una actuación subsidiaria en el edificio situado en el número 16 de la calle Rosalía de Castro, debido a que dicho inmueble estaba en mal estado, razón por la que se incoó un expediente con orden de ejecución al no ser posible localizar al propietario.

La entidad local hizo diversas tentativas para notificar al dueño e inició las obras "en aras a manter a edificación en condicións de seguridade, salubridade e ornato público". El Ayuntamiento realizó los trámites necesarios para acometer de oficio las obras, que consisten en la retirada de galerías en la fachada posterior, la limpieza de la cubierta, la colocación de red desde la misma para evitar la caída elementos a la vía pública, la colocación de canalones y bajantes, la consolidación de la cornisa para que no caigan piedras y el cierre de los huecos en la fachada mediante tableros pintados.

La entidad local solicitó al IGVS que agilice la rehabilitación del inmueble que tiene en el número 22 de la calle Rosalía de Castro

Los trabajos precisos para la retirada de todos los elementos que amenazaban con desprenderse de la fachada requirieron la colocación de andamios en el patio interior. En los próximos días prevén acometer la limpieza de la cubierta, el cierre de huecos y el arreglo de la cornisa.

COLABORACIÓN. El gobierno local agradece a los propietarios de los inmuebles colindantes su colaboración al permitir acceder a dicho edificio a través de sus viviendas. Además, recuerda que en diciembre de 2020 dictó un bando en el que advertía a los dueños de viviendas ubicadas en el casco histórico sobre la obligatoriedad de acondicionar las cubiertas, canalones, limpiar la vegetación y eliminar los elementos que pudiesen ser susceptibles de caer a la vía pública, lo que supone un riesgo para los viandantes.

Otras medidas de conservación recomendadas son el cierre de los huecos en la fachada sin carpintería y utilizando para ello tableros pintados en negro mate, además de suprimir rótulos, publicidad relativa a locales comerciales que estén sin uso, junto con la sustitución de canalones y bajantes en mal estado, el pintado de las fachadas de los bajos, la limpieza de plantas bajas y la eliminación de instalaciones de suministro sin uso en la actualidad.

El Ayuntamiento emitió un bando en diciembre de 2020 para recordar a los dueños la obligatoriedad de conservar los inmuebles

El bando citado establecía un plazo de un mes para la realización de dichas actuaciones. "Tendo en conta o tempo transcorrido e que continúan existindo dentro do casco histórico numerosas vivendas que presentan deficiencias, por parte do Concello de Viveiro comezaranse a tramitar as correspondentes ordes de execución", anuncia el gobierno vivariense.

El Concello también contactó verbalmente con el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) para que agilice la rehabilitación del edificio situado en el número 22 de la calle Rosalía de Castro. En caso de no actuar, requerirá para que tramite con la mayor celeridad posible dicha mejora, que es de su propiedad y que está previsto destinar a viviendas. La alcaldesa, María Loureiro, ya trató esa demanda en una reunión con el jefe territorial de la Xunta.

Otros abandonos en Suasbarras de Covas o Celeiriño

El mal estado de los inmuebles no es exclusivo del casco histórico vivariense, sino que también se da en otras parroquias, como es el caso del barrio de Suasbarras, perteneciente a la parroquia de Covas, o el de O Celeiriño, en la de Celeiro. La marcha de los residentes por diferentes causas motivan esta situación.



Precintos

Esta cuestión obliga al Concello a tramitar expedientes para requerir a los titulares la conservación en condiciones de los diferentes inmuebles, además de colocar precintos o vallas para señalizar el peligro cuando se producen desprendimientos hacia la vía pública.