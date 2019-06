"Gañou o noso club e o fútbol sala feminino"

El presidente del Pescados Rubén Burela FSF, Manuel Blanco, era una de las personas más felices a la consecución de la Copa de la Reina de fútbol sala femenino y su alegría todavía perduraba ayer. "Non se pode pedir máis, gañar a primeira Copa da Raiña da historia e facelo en Burela, na Mariña, diante da nosa afección", aseguró el dirigente, que vivió el partido con muchos nervios. "Custoume manter a calma, esta vez o afeccionado estaba por enriba do presidente. Sufrín ata o último penalti e suei tanto case como as xogadoras", dice.

Blanco calificó como "moi especial" el título, que quiso dedicar "á miña familia, polo tempo que non lle dedico polo fútbol sala", pero también al resto de la directiva, como Alfredo o José Luis, "fundamentais para que a Copa de España se xogara en Burela, e a toda a xente do club que traballa de xeito incansable e ás veces non se ve moito", dijo el dirigente, que se sintió especialmente orgulloso de la organización. «Recibimos felicitacións de tódolos clubes e dos organismos porque a verdade é que todo saiu á perfección. Quero poñer en valor o traballo feito polos traballadores do club que levan meses preparando este campionato e facéndoo ademais moitas horas cada día", explicó.

El presidente del club de Burela también valora la importancia de la empresa patrocinadora principal, Pescados Rubén, que da el nombre al club y que es el principal sustento económico. "Ás veces dáselle moito máis valor fóra da casa, onde sentimos un respecto e unha admiración enormes, pero hai que saber que sen Pescados Rubén nada de todo isto podería pasar. Non so é un patrocinador, senón que está para todo o que se precisa e a unha proba máis foi o desenvolvemento do convenio colectivo, algo que se fixo realidade grazas ao patrocinador, esperamos que non haxa que esperar a que falte parasaber todo o que significou", afirma.

La guinda a todo el trabajo se vio durante los 40 minutos y los penaltis, que deleitaron a todos los presentes y a la gente que lo siguió a través de la televisión y por Internet. "O título copeiro foi para o Pescados Rubén Burela FSF, pero penso que gañou todo o fútbol sala feminino. A xente que estivo no Vista Alegre e a que o viu por televisión puido disfrutar dun espectáculo tremendo entre dous equipazos que están facendo moitísimo por este deporte", señaló.

El título puso el broche a una temporada mágica en el club, con el ascenso masculino y el título de la Copa Galicia femenina, además de pelear por la Liga hasta el último minuto. "Ao equipo non se lle pode pedir máis. Gañou a Copa Galicia e a Copa de España e pelexou ata o último minuto da última xornada pola Liga. Isto é o que lle pedimos aos nosos equipos, que o den todo e iso ninguén o pode dubidar desta tempada".

Respecto a la continuidad del proyecto con Julio Delgado y Lucas al frente del equipo, Blanco señala que "este é o momento de disfrutar do acadado, pero está claro que haberá que pensar xa na vindeira tempada". "A idea é seguir contando co corpo técnico, pero sentarémonos a valorar o que se fixo e prepararemos con tranquilidade o que ven", asegura el presidente del club naranja, convencido de que el bloque de la próxima temporada será muy parecido al que tantos éxitos recogió en la actual, aunque siempre se intenta mejorar y son necesarios algunos cambios.

"Hai xogadoras ás que non se lles da a importancia que realmente teñen porque levan moito tempo xogando en Burela, pero basta ver o encontro de Dany co Futsi para ver que é unha das mellores xogadoras do mundo, e non é a única que temos Rubén, como todo o mundo sabe. Estamos facendo un esforzo importante polo fútbol sala feminino e así queremos seguir", concluye el presidente del Pescados Rubén FSF.