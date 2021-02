De A Gañidoira a Alemania

DE CABALGAR por A Gañidoira a hacerlo por Alemania. Este es el camino que emprendió la yegua, que ha pasado a la historia de la(Puraga) como el primer ejemplar que exportan al país germano.

Perteneciente a la ganadería Costa Blanco, radicada en Muras, pasó la mayoría de sus casi 14 años de vida por los campos de A Gañidoira, hasta que la muerte en 2019 de su propietario, José María Costa Blanco, la llevó a Curtis, en A Coruña, donde residen Sergio y Juan, los hijos de su criador.

Para el colectivo, que agrupa a unas cien explotaciones de toda Galicia, esta transacción es un auténtico hito, ya que es el primer socio que consigue vender un ejemplar a Alemania. "É un grande fito na historia do cabalo de pura raza galega, porque Alemaña é o berce dos cabalos centroeuropeos e tradicionalmente é un país exportador", destaca Isabel Casariego Vierna, veterinaria de la asociación.

Casariego confirma que no es nada fácil colarse en un mercado tan pujante como el alemán. "Alí teñen razas importantísimas e emblemáticas como as oldembur, hannoveriano, holsteiner e un mercado importantísimo de cabalos non só a nivel europeo, senón mundial. Todos os cabalos de cadeira importantes veñen de alí", corrobora.

Este ejemplar criado en Muras es el primero de pura raza gallega que compran desde Alemania. PURAGA

El mercado más habitual de las ganaderías que están asociadas a Puraga, un colectivo que nació en el año 2005, es el autóctono. "Os cabalos para montura véndense normalmente en Galicia, aínda que é certo que desde a asociación temos unha programa de cesión e hai varios exemplares en sitios como Brunete (Madrid), Talavera de la Reina ou Ávila, pero normalmente a compravenda é dentro de Galicia", apunta Casariego.

En este caso, los propietarios decidieron desprenderse de Perla I tras la muerte de su criador y la imposibilidad de mantener a todos los caballos que heredaron. "O noso pai morreu en marzo do 2019 e meu irmán Juan e máis eu herdamos toda a súa explotación e fixémonos cargo dos cabalos, que eran moitos. Nós non nos dedicamos a iso, así que trouxémolos para Curtis, que é onde vivimos, e fómolos vendendo porque era inasumible mantelos", explica Sergio Costa.

Pese a que lo más fácil hubiera sido chamar a un tratante ou a un matadoiro de aquí, intentamos defender o mellor posible o traballo do noso pai, así que estes que teñen máis valor e nos que investiu moito tempo intentamos vendelos doutro xeito", explica.

Después de un tiempo colgado el anuncio en una web especializada, recibieron la llamada de Alemania y finalmente cerraron la venta: "Foi para unha explotación que está na fronteira cos Vosgos franceses. Teñen unha granxa ecolóxica de vacas, dous cabalos e agora a Perla I, que a van dedicar basicamente para montar para paseo e facer rutas. Xa nos mandaron unha mensaxe dicindo que se estaba adaptando ben".

MUCHOS PREMIOS. Perla I fue durante años una habitual en los concursos morfológicos que se celebran a lo largo y ancho de Galicia. "José María Costa era moi afeccionado aos concursos morfolóxicos oficiais de Puraga e conseguiu moitas vitorias con esta egua, tanto en concursos como en campionatos autonómicos", rememora Casariego.

"Supoñemos que o comprador viu estes premios que ganara e iso convenceuno, porque ademais tivo que asumir uns portes altísimos", afirma Sergio Costa.

La veterinaria de Puraga destaca la polivalencia de los pura raza gallegos: "Son cabalos moi versátiles e polo tanto poden ser destinados a diferentes usos e son aptos para calquera tipo de disciplina importante deportiva, como andadura galega, doma clásica, salto de obstáculos, raid, enganches, horseball ou rutas. Así mesmo, pode actuar de cabalo de compañía ou para exhibicións e concursos morfolóxicos", destaca la veterinaria del colectivo.

Casariego también alaba el carácter "nobre, intelixente e valente dun cabalo de extraordinaria beleza, en contra do que se pensaba fai tempo, que eran cabalos pequenos e cabezóns", señala.

Perla I llegará en este 2021 a los catorce años de edad, por lo que está todavía en el ecuador de su vida. "Os cabalos desta raza soen chegar sen problema aos 30 ou 35 anos de idade, dependendo da calidade de vida que leven".

Los pura raza galega son "un cabalo en perigo de extinción" donde los números censales rondan los 1.500 individuos. La asociación lucha por evitar que este número baje. "Agora mesmo estamos sobre 1.600, pero hai cinco anos estábamos en 1.400. O importante é que vaia medrando, aínda que sexa despacio", valora.

A Mariña es una zona tradicional de caballos de esta estirpe. "Na zona de Muras para arriba, entre o Xistral e a Gañidoira, é onde están a maioría dos criadeiros da comarca", desvela Isabel Casariego.

Venta a través de una página web especializada

La venta de Perla I se cerró a través de internet. "Colgamos o anuncio nunha páxina especializada na venda de cabalos e a partir de aí contactaronnos. Chamounos máis xente, pero non chegamos a tratar. Os alemáns pedíronnos fotos, vídeos e ao final fíxose a venda", explica Sergio



COSTA 1.500 EUROS

La venta se realizó por "un pouco máis de 1.500 euros". De los caballos que crió su padre, les quedan todavía otros dos, "pero digamos que Perla I era a estrela da explotación".