"Ganar la Liga es una asignatura que me queda todavía pendiente"

Las Guerreiras Laranxas están a un solo peldaño de disputar la final por el título de la Primera División femenina de fútbol sala, lo que las dejaría muy cerca del conquistar el ansiado póquer de títulos de la temporada rubricando su absoluta tiranía en el fútbol sala femenino nacional.

El conjunto que entrena Julio Delgado volvió a poner de manifiesto en la pista del Poio su querencia por las grandes citas y batieron por vez primera en esta temporada al cuadro pontevedrés, justamente en el momento más importante. Ahora, intentarán rematar la faena ganando el sábado en el Vista Alegre, (17.00 horas) para verse las caras con el ganador del duelo entre el Futsi Atlético y el Melilla, con 1-0 para las madrileñas tras el encuentro disputado en La Estación.

Irene Samper, una de las protagonistas del triunfo en Poio, con un golazo de bella factura, considera que la gran diferencia entre el partido de Liga y el del play off disputados en el mismo escenario en apenas una semana fue la finalización. "Creo que fuimos más efectivas el sábado respecto a la Liga, incluso diría que llegamos menos a la portería del Poio, un equipo que defiende muy bien, pero tuvimos más acierto en la finalización", aseguró la jugadora aragonesa.

Tanto Irene Samper como el resto de sus compañeras están ya deseando que llegue el duelo del sábado, ya que consideran al Vista Alegre un marco incomparable para los partidos de enjundia. "Jugar ante nuestra gente es un plus, ya vinieron muchos a Poio, pero desde luego que los partidos del Vista Alegre son una gran fiesta para nosotras, especialmente jugándonos tanto", asegura la ala zurda, que no quiere todavía pensar en el título que les falta esta temporada. "Estamos absolutamente centradas en el partido ante el Poio, pero es verdad que la Liga es la asignatura que tengo pendiente. Desde que llegué a Burela lo he ganado todo menos la Liga y como soy muy competitiva pues tengo esa espina clavada".

Una de las razones por las que las jugadoras del Pescados Rubén FSF quieren ganar la Liga es para brindársela a Peque, que ya anunció su marcha del equipo naranja tras más de una década como gran referencia de las Guerreiras, tanto dentro como fuera de la pista. "Todavía no se ha ido y ya la estoy echando de menos", asegura en tono de broma Irene Samper, que añade que "queremos ganarla por cada una de nosotras, por el club y por el público, pero también estamos deseando que Peque pueda cerrar su extraordinaria etapa en Burela con otro gran título", recalcó la jugadora.

Aprendizaje

Irene está llamada junto a Emilly Marcondes a ser una gran referencia en el Burela FSF del futuro. Ambas han dado un paso de gigante en su segunda temporada. "Creo que las dos hemos tenido un proceso de aprendizaje necesario para adaptarnos a un club tan exigente, esta temporada hemos creado un grupo humano espectacular y hemos podido ir a más, esperamos seguir así en el futuro".