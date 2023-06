"Ganar la Liga en casa ante el Futsi sería la despedida soñada"

Como no podía ser de otra manera Peque se despedirá de la afición del Burela FSF Pescados Rubén en un clásico ante el Futsi y, si el cuento o la película tienen un final feliz, lo hará proclamándose campeona de Liga en su último partido con la camiseta naranja.

En cualquier caso, lo que es seguro es que el día 25 de junio, el Burela FSF se enfrentará al Atlético en el segundo partido de la eliminatoria por el título de la Primera División femenina, que arrancará este sábado en el pabellón de la Estación de Navalcarnero (18.00 horas) y que enfrentará a los dos grandes dominadores de la última década del fútbol sala español.

Buena parte de la leyenda de Peque en el Burela FS se fraguó en los clásicos, con gran protagonismo de la madrileña en algunas victorias épicas de las Guerreiras ante su archienemigo. Ahora, en su última temporada con el Burela FSF, la jugadora ansía poder cerrar el círculo conquistando su última corona y hacerlo además en una temporada de ensueño en la que la propia internacional, como capitana, levantó ya la Supercopa, la Copa de la Reina y la Copa Galicia.

"Pues no podría imaginarme un mejor escenario para cerrar mi etapa en Burela FS. Y si ya conquistamos el título, pues sería el final soñado y perfecto. El destino ha querido que exista esa posibilidad (la de ser campeonas en Burela) y ahora intentaremos que se haga realidad ganando en La Estación este sábado", declaró la internacional madrileña del Pescados Rubén.

La jugadora es consciente de que la posibilidad de ser campeona en el Vista Alegre en su despedida supondrá una dosis de emoción difícil de prever, aunque también explica que "afortunadamente soy una jugadora que cuando me pongo a jugar el partido me aisló del resto de las cosas. También es verdad que el gran número de emociones que puedo vivir en un partido como ese creo que serán difíciles de controlar, es algo para lo que no sé si estaré preparada "risas)", comentó.

La jugadora ansía también el título de Liga porque la pasada temporada se le escapó al Burela FSF. A Peque le encanta el grupo que se formó esta temporada en y cree que ante el Poio, en la semifinal, se puso otra vez de manifiesto, el gen competitivo que tiene. "Es algo brutal, no dejan de sorprenderme mis compañeras cuando activan el ‘modo competición’. Esta temporada estoy particularmente orgullosa del equipo, ya que hemos estado justitas de plantilla durante toda la temporada y la lesión de Cilene todavía nos mermó más, pero no hemos dejado de responder y de competir siempre que lo hemos necesitado. Creo que nos merecemos esta Liga por lo mucho que hemos currado", explica.

Los tres títulos con los que llega el Burela FS a la cita lo convierten en favorito al título, pero Peque niega tal condición. "El factor cancha es para el Futsi y ya ni me acuerdo de la última vez que gané en La Estación", señala la jugadora, que cree que pese a las lesiones del rival las fuerzas estarán muy igualadas. "Es verdad que ellas tienen lesiones muy importantes, pero es que su plantilla de partida era mucho más amplia que la nuestra y además hemos perdido también a Cilene", asegura.

La jugadora también cree que la motivación del Futsi por haber perdido los últimos títulos, todos a manos del Burela FSF, puede hacerle más peligroso. "A nivel colectivo creo que nos tienen muchas ganas, son como un león herido. A nivel individual creo que habrá pocas jugadoras que tengan la motivación que yo pueda tener, aunque seguramente si hay alguna es Leti, que está de regreso de una larga lesion y querrá dedicarle el triufo a jugadoras como Anita o Ari, que no van a estar".

UN PASO MÁS. Lo que sí tiene claro Peque es que para ganar al Futsi todavía hay que dar "un paso más" respecto a la eliminatoria ante el Poio. "Tenemos que defender mucho mejor, el futsi aprovecha cada resquicio que le dés".