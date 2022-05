"Ganar fue toda una sorpresa aunque conecté con el espíritu del certamen"

La miss España Anna Santiso recaló este sábado en Viveiro para continuar con su preparación para el certamen de Miss Universo que se celebra el próximo día 28 en Portugal. La peluquera Ángeles Salgueiro le aclaró un poco el tono del cabello "a modo de reflejo muy sutil buscando la naturalidad" y le hizo unas ondas, además de diseñar peinados para cada traje que presentará en la gala, en la que también lucirá recogidos. La edila de turismo de Viveiro, Marisol Rey, la recibió en el consistorio; tuvo una sesión de fotos en la casa rural Areal y recibió consejos del campeón mundial de fitness, Miguel Seijo.

Santiso indicó ayer que llevaba años presentándose a concursos hasta que en 2019 ganó uno por Galicia y fue al nacional, pero la falta de preparación hizo que no se clasificase. Para esta edición la llamaron, porque era la última en que podía acudir al tener ya 28 años. La miss está contenta porque además le tocó representar a su ciudad, A Coruña. "Me encantó, fue una experiencia única. Ahora es un concurso donde no hay estereotipos, sino que cada persona tiene su categoría. Si mides 1,70 vas a petit, si tienes más de 31 años vas a lady. Eso te quita la exigencia de las medidas de 90-60-90. Lo disfruté muchísimo, no fue una competición, fue como estar con los amigos. Además, creo que vendí A Coruña como nunca. Cuando dijeron mi nombre ni me lo creía, fue toda una sorpresa, conecté muy bien con el espíritu del certamen".

PRUEBAS. Los concursos de miss son una carrera de fondo, según la coruñesa, quien asegura que deben prepararse en áreas como la oratoria, sobre todo para hablar en público y también en protocolo, estilismo o pasarela. Anna Santiso indica que esta vez tuvo más tiempo y cuando resultó elegida, retomó la preparación. "Tenemos esa falsa creencia de que solo es pasarela, pero tenemos pruebas. Tengo que hacer una de talento que se relacione conmigo, el jurado evalúa como te sientas y hablas, en la televisión de Lisboa analizan cómo nos defendemos delante de las cámaras y en la gala final tenemos una pregunta sobre sociedad, por lo que estás trabajando continuamente para que en ese momento te pille lo más tranquila posible", detalla.

Santiso estudia para opositar como auxiliar administrativo para el Estado, una carrera que le gustaría combinar con una academia de modelaje enfocada a la preparación de misses, "porque aquí en Galicia no hay, tienes que ir a Madrid, Barcelona o incluso a Latinoamérica, y me gustaría traerlo para aquí porque empieza a haber un auge en certámenes y me da lástima que tengan que irse fuera". Hizo Relaciones Laborales y Recursos Humanos, por lo que ahora ayuda a otras personas a afrontar una entrevista laboral, hablar con la prensa o canalizar los nervios, "les ayudo para que no se queden atrancados".