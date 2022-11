"El ganador es un cliente habitual"

El tema de conversación este sábado en Ribadeo era el premio de once millones de euros que dejó en la localidad el sorteo extraordinario del 11/11 de la Once. Fue el vendedor Juan Antonio Pérez Cantero el encargado de repartir no solo este premio, gracias al 19.569 de la serie 063, sino que también vendió nueve cupones más agraciados con 50.000 euros cada uno, por lo que el montante final que la suerte atrajo hasta Ribadeo fue de 11.450.000 euros. "Apenas logré dormir", reconocía por la mañana el vendedor, "una cifra tan grande de dinero no se reparte así como así y cuando me lo dijeron no me lo podía creer".

Como siempre que se reparte una cantidad millonaria, el afortunado o afortunada no se dejó ver todavía y nada se sabe de su identidad a pesar de la rumorología. Pero en este sentido Pérez Cantero tiene claro que se trata de un cliente habitual de su ruta diaria. "Normalmente las terminaciones en 69 o en 13 y las del 5 son para clientes habituales o para gente que nos las pide porque les gustan o las juega siempre, por eso sé que tiene que ser alguien habitual y de la zona, aunque por el momento desconozco quien pueda ser", aseguraba a última hora de la mañana y, a última hora de la tarde, seguía en las mismas: "Nada, seguimos sin saber nada".

Sobre los nueve premios de 50.000 euros que también se quedaron en Ribadeo, tiene alguna idea de para quien pudieron ir aunque tampoco está seguro, menos uno. "Uno de los premios de 50.000 euros fue para una pareja joven que salía este viernes a última hora del Eroski de Ribadeo y le ofrecí el último que me quedaba y lo compraron", asegura el vendedor, "me acuerdo porque al ofrecérselo vieron la terminación, se rieron y lo compraron". Era de la serie 062.

"Los vendedores siempre queremos dar premios porque los clientes hacen un esfuerzo para comprar y es una alegría que resulten ganadores y también es cierto que si repartes un premio vendes más", afirma Pérez Cantero, que destaca que entre sus clientes hay gente que juega porque le gusta y otra porque necesita el dinero. "Respeto a todos mis clientes, pero me gustaría que le hubiera tocado a alguien que realmente lo necesite", reconoce.

Natural de León, Pérez Cantero lleva seis años y medio repartiendo ilusión como vendedor de ruta y lo hace desde el polígono de Barreiros hasta el Eroski de Ribadeo. "Empiezo mi recorrido en el polígono de Barreiros y voy pasando por distintos puntos de venta como La Yenka o la cooperativa Os Irmandiños y en marea baja estoy en As Catedrais y acabo en el Eroski de Ribadeo, donde también estoy los sábados todo el día porque hay mucho movimiento, y los domingos por la mañana en el Eroski de Barreiros, que está abierto", explicaba este sábado a las puertas del hipermercado ribadense, donde los clientes que entraban y salían le felicitaban, algunos compraban para probar suerte y otros lo emplazaban para comprar el extra de Navidad a ver si la suerte repetía destino.

Este sábado era su primer día de vacaciones y ya se encontraba en ese punto de venta el compañero que lo sustituirá hasta el próximo día 2, pero se acercó a las puertas del hipermercado para atender a la gente y a la prensa, que lo tuvieron ocupado durante buena parte de la mañana. Entre las anécdotas del día, Pérez Cantero explicó en tono de broma que su mujer le había echado la bronca por no haberse quedado con el cupón que resultó ganador. "La verdad es que si no lo hubiera vendido me hubiera quedado con él, porque una terminación en 69 nunca se devuelve, igual que la del 13, y además era la serie 63, el año en el que nací", reconoció, "hay algunas terminaciones, como el 26 por ejemplo, que a veces no las devuelvo porque son especiales".