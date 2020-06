Un ganadero de Xove pierde tres reses tras el ataque del lobo y otra queda herida

El lobo volvió a atacar en la zona occidental de la comarca de A Mariña, en concreto en la parroquia xovense de A Rigueira, donde en la mañana de ayer atacó al pequeño rebaño que Guillermo Verdeal Camba cuida para consumo propio y que terminó con un cordero y dos ovejas muertas, además de un carnero herido.

Un ataque que tienen bien constatado, pues "meu pai foinas abrir ás oito da mañá, como fai cada día para que saian pastar fóra e despois baixou comprar a Xove. Cando volveu, sobre as once xa as atopou mortas", cuenta el hijo del ganadero, que llevan 17 años asentados en la parroquia y que es la primera vez que sufren un ataque.

El lobo está especialmente activo en este tiempo, pues coincide con su época reproductora, y están siendo más continuos los ataques, incluso cerca de viviendas como es este caso. Sospechan que en este último ataque serían más de un ejemplar. "Teñen que ser varios, porque apareceu unha nun sitio, outra a 300 metros e outra aínda por baixo", cuenta el hijo del afectado, que espera mañana a la visita de los vigilantes del Seprona para que certifiquen la muerte violenta de las reses.

A ello se suma el carnero herido, que el ganadero cuenta que está "moi asustado. "Non se lle podía botar a man e agora arrímase e todo o animal", lamentan los afectados. A este ataque hay que sumar otros dos casi continuos a un ganadero de Celeiro, en Viveiro. Los afectados temen que el lobo siga actuando por la zona porque busca comida.