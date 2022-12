Un ganadero de Ribadeo denuncia la pérdida de 25 animales por el lobo

La impotencia se apodera de ganaderos de la comarca como Javier Mariña Yáñez por los ataques que sufren sus animales, entre los que contabiliza 25 bajas de cabras, pero también una ternera o un potro en los últimos dos años en sus terrenos en los municipios de Ribadeo, Barreiros y Viveiro. "Non levantamos cabeza", lamenta tras el último que se produjo "á beira da casa" en la parroquia ribadense de Arante en la noche del domingo, donde "matou unha cabra e dous cabritos", señala en alusión al lobo.

Es la primera vez que sufren un ataque cerca de su vivienda. "Non sei se haberá trinta metros á palleira", dice, en la que permanecen las cabras cuando paren y son pequeñas las crías. De esta última acción del cánido solo quedaron restos de la madre, "non tiña máis que a o espiñazo e os cornos, e os cabritos non aparecen, estivémolos buscando pero debeu levalos", explica.

El ganadero tiene unos 275 animales en distintos terrenos en Noceda y Cedofeita (Ribadeo), en San Miguel, San Pedro y Gondán (Barreiros) y en Pereiro (Santo André de Boimente, Viveiro) y dice que sufrió ataques en todos ellos. "Non é dicir que haxa un ataque e en dous anos non volva a haber outro, é que son continuos en todos os lados, estamos pragados deles e xa non sei para onde levar os animais", denuncia el ganadero, que hace solo un mes perdió otra cabra en Barreiros, "onde non matara nunca, a 50 metros das escolas de San Miguel".

Huella del cánido. JOSÉ Mª ALVEZ

Añade que hace dos semanas sus vacas sufrieron un intento en Noceda. "Foramos velas e estaba todo ben, e ao pouco chamou un veciño que estaban fóra. (Os lobos) romperon unha boqueira con seis fíos de arame de picos, que iso as vacas non o fan. Botaron todas a correr, ponas tolas", afirma. En esta misma zona "arriba da Devesa" él mismo vio al cánido un par de veces y hace un año perdió en otro ataque cinco cabras "porque non había máis, porque mata todo", sentencia. Otras bajas recientes fueron en Viveiro, un potro y una ternera que, aunque quedó con vida, "desfíxoa e houbo que sacrificala".

El ganadero lamenta que no es solo la pérdida de los animales atacados, sino que los rebaños quedan tocados. "Onde entra no medio das vacas, abortan", afirma. "Non hai maneira, hai que tirar con todo, deixar todo isto a bravo e que veña o lume, porque estar traballando para o lobo non o vexo normal", se queja Javier, que pide tomar medidas al respecto. "Algo haberá que facer, só falta que lle boten a boca a unha persoa maior ou a un neno", dice este padre de dos hijos de 7 y 3 años que disfrutan entre sus animales.