Un ganadero de Ribadeo denuncia un nuevo ataque de lobo en Arante

El ganadero ribadense Javier Mariña Yáñez denunció este domingo un nuevo ataque de lobo a sus explotaciones. Según indicó, en un prado situado a unos 30 metros de una vivienda en Arante perdió una ternera que estaba con su madre.

Este es el segundo ataque que sufre en poco más de quince días, puesto que a principios de mes, recuerda que el lobo atacó también cerca de las viviendas y mató una cabra y dos cabritos. Y a estos dos ataques hay que sumar un tercero encima de las escuelas de San Miguel, en Barreiros donde resultaron muertas dos cabras y varias ovejas.

"Levamos un ano moi malo e xa non sei que facer cos animais nin para donde levalos porque agora xa vén ao lado das casas", asegura el ganadero, que tiene animales en distintos terrenos de Ribadeo, Barreiros y Viveiro y en todos ellos sufrió bajas que atribuye al lobo. "Os ataques son continuos e o gando queda tocado porque collen moito medo e as vacas, por exemplo, moitas delas abortan", indica y subraya que las ayudas que puedan recibir tampoco cubren las pérdidas porque, "neste último caso a xata tiña mes e medio e o que me dean por ela non vai ter nada que ver que o que ía cobrar por ela cando chegara a hora de vendela".

Mariña Yáñez indica que cada vez hay más lobos y que incluso vieron algún ejemplar "na carretera de San Miguel a Noceda". "Hai rastro de que andan varios", asegura, y subraya que es necesario "controlar a poboación dalgún xeito porque senón o número deles vai seguir medrando nos vindeiros anos". "Non se pode exterminar o lobo, pero tammpouco é normal que baixen ao medio das casas", indica.