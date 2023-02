Un ganadero de Barreiros asegura que vio a dos lobos comiendo un ternero

Un ganadero de la parroquia de Vilamartín Pequeno, en el municipio de Barreiros, asegura que vio como dos lobos comían un ternero en una pista. La escena ocurrió el pasado jueves a las nueve y media de la mañana, según indica, cuando él se dirigía con el tractor a realizar labores en el campo. "Sorprendinme coa vista, sabía que andaban lobos por aí, pero nunca me coincidira velos tan cerca", señala.

Añade que "asustáronse un pouco, estaban nunha pista de concentración comendo un becerro recén nado, de pouco tempo, que non se sabe de quen era. A saber de onde o trouxeron, porque vin que o arrastraban facilmente".

El ganadero indica que al verle "apartáronse un pouco, eu parei e achegáronse para seguir comendo sen máis. Estiven mirando un anaco para eles, fotografieinos e marchei, eles seguiron comendo alí". El vecino comenta que el lugar se encuentra a unos 200 metros de las casas, entre Vilamartín Pequeno y Remourelle.

"Aos gandeiros de toda a zona matánlles os becerros que teñen fóra. Nós tamén temos vacas de carne e chegará un momento no que as maten. Por aquí hai bastantes vacas fóra, aínda que Remourelle é a que ten máis densidade, tamén hai en Noceda, Arante, Fórnea, xa en Trabada, e tódalas semanas come algunha", explica.

Recuerda que hace un mes mataron una frisona de leche de 24 meses que estaba preñada y a punto de parir, mientras que hace 15 días mataron otra de ternera de entre cinco y seis meses. "Matan o que poden alcanzar".