El Galipizza seguirá como referente del balonmano provincial en Primera

El Balonmán Galipizza Viveiro continuará una campaña más en 1ª Autonómica luego de que la Federación Galega de Balonmán comunicase oficialmente que anula la temporada 2019/2020 y que no habrá descensos a 2ª Autonómica debido a que la crisis de la covid-19 no ha permitido completar todos los encuentros de la competición regular.

Los vivarienses cumplirán su cuarta temporada consecutiva en 1ª Autonómica a pesar de que solo han conseguido sumar tres puntos en la presente temporada y su descenso era ya matemático. De todos modos, el ente federativo entiende que los derechos deportivos solo se pierden el 30 de junio y una vez que se han disputado todos los encuentros de la competición.

Los pupilos de Aitor Freiría solo habían sido capaces de sumar una victoria y un empate en las 19 jornadas disputadas, luego de un curso especialmente complicado para los mariñanos ya que sufrieron hasta 11 bajas el verano pasado y durante tres meses se vieron obligados a ejercitarse y jugar en San Cibrao por la sustitución del parqué del pabellón municipal de Viveiro.

Pese a que a tenor de los resultados, el Galipizza Viveiro no hizo méritos para la permanencia, su técnico, Aitor Freiría, considera que es un gran premio para el esfuerzo realizado por sus pupilos. “Ao final obtemos un premio que non foi conseguido na pista, pero para o que si fixemos moitos méritos, en relación á asistencia aos adestramentos, á actitude dos xogadores durante toda a temporada e a como afrontaron as moitas baixas que sufrimos por lesións e por temas de traballo. Alédome de que poidamos xogar un ano máis en Primeira Autonómica, aínda que a ninguén lle gusta que sexa polo que estamos sufrindo todos”, señala Freiría.

Los mariñanos seguramente se encontrarán una categoría diferente el próximo curso, ya que podría estar integrada por 14 equipos, en lugar de los 12 de las últimas campañas. Esto es debido a que la Federación mantendrá los dos ascensos desde 2ª Autonómica, que se decidirá en un play off antes del inicio de la nueva liga. Meaño, Reconquista de Vigo, Camariñas y el Carballal B olívico serán los conjuntos que opten a esas dos plazas. “Agora mesmo o máis importante é a saúde de todos, está todo no aire e non saberemos se poderá empezar a liga en setembro e en que condicións”, señala Freiría con respecto a la próxima campaña.