Lembra como naceu Galipizza?

Naceu pensando só en abrir na tempada de verán, daquela chegaba a area ata a porta e ninguén apostaba que puidese seguir funcionando no inverno, pero foi un verán apoteósico e decidimos continuar. Xurdiu dunha máquina de música coa idea de ser hamburguesería, que logo ampliouse a pizzería. Era a segunda do concello e estaba máis enfocada á xuventude.

Cal é o segredo para estar na brecha logo de 25 anos?

Máis que segredo, é o feito de estar sempre innovando e ser constantes no que facemos. Cando empezamos cos Xoves de Tapeo costounos, pero hoxe fanse case por toda A Mariña. Agora temos un repunte cos mércores de comida mexicana. A clave é non rendirse á primeira de cambio, ao marxe do emprego de produtos galegos, que foi o que mellor funcionou nas galipizzas.

E axudan a promocionalos?

Explotámolos ao máximo e as empresas contactan con nós para que intentemos introducilos na carta. Chamounos a alcaldesa mindoniense, polo que o vindeiro xoves incluiremos produtos da Horta de Mondoñedo, aínda que son de tempada e haberá que elaboralo e variar segundo a época.

Por que cambiaron o nome de Pizzbur para Galipizza?

Xurdiu no concurso de tapas de Ribadeo, quería un nome que se identificase con Galicia e cos produtos galegos, e engadimos "y Cia" porque algúns criticaban o emprego de Galiza, así pode lerse das dúas maneiras.

Os premios garantizan a asistencia aos actos do aniversario...

Levamos tres meses con rascas para que os clientes fieis podan gañar premios directos, en metálico ou descontos nos locais, a fin de recompensar a súa fidelidade. Pero o sábado temos máis actos: ás doce haberá unha concentración de coches clásicos; ás dúas, sesión vermú na terraza; pola tarde haberá exhibición de coches de radio control, o sorteo de cinco premios de 800, 500, 300, 250 e 150 euros será ás nove coas tarxetas dos rascas e o fin de festa será co Dj Marco Fernández.