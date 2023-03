Galicia pide viajar gratis en Feve hasta 2026 por el retraso con los trenes

El Parlamento gallego aprobó este miércoles en pleno por unanimidad una proposición no de ley del grupo popular, en la que reclama al Gobierno central que cuantifique el retraso que sufrirá la renovación de la flota de trenes de la línea de ancho métrico que opera en Galicia y que se otorguen a la comunidad las mismas compensaciones que a Asturias y Cantabria, asegurando a los usuarios la gratuidad del servicio, por lo menos hasta 2026 en que lleguen las nuevas unidades.

El acuerdo también demanda el impulso de un plan para electrificar la totalidad de dicha línea de ferrocarril "nun prazo razoable e coas condicións que permitan un tráfico mixto de viaxeiros e mercadorías", ya que entre Ferrol y Ribadeo solo pueden circular trenes híbridos, porque el Gobierno aún no cumplió el compromiso de electrificarla. Además, reclama que la modernización del material rodante se acompañe con el incremento de las frecuencias.

El portavoz popular de Infraestruturas, José Manuel Balseiro, recordó que a finales de enero pasado saltaron todas las alarmas al conocerse que Renfe todavía no había recibido ninguno de los 31 nuevos trenes, encargados hace tres años, y unos días después se supo que el diseño de las nuevas unidades tenía un error de cálculo de los gálibos y las mismas no cabían por los túneles.

Balseiro considera que "esta chapuza é un claro síntoma do desprezo e abandono do Goberno de Pedro Sánchez ás nosas infraestruturas, que traerá aparellada a perda de milleiros de cartos públicos e o retraso, de polo menos tres anos, do compromiso para a modernización do material rodante da antiga Feve". Por ello reclaman que se garantice que los nuevos trenes cumplan los requisitos previstos inicialmente.

Los populares señalan que el error afecta también a la línea entre Ferrol y Ribadeo, "pero o desprezo do ministerio a Galicia chega a tal punto que nin sequera convocou á Xunta á reunión mantida cos executivos de Asturias e Cantabria e pretende deixarnos fóra das compensacións", dice.

José Manuel Balseiro cree que el Gobierno está obligado a corregir "o enorme déficit e facer que se cumpran as melloras técnicas, organizativas e de persoal precisas para garantir o axeitado funcionamento do servizo, que non deixou de deteriorarse desde a chegada de Sánchez á Presidencia".