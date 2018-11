Galicia a golpe de dados

¿Quién no recuerda aquellas tardes que se alargaban durante horas entre amigos o en familia, en torno a los juegos de mesa como el mítico Monopoly? La partida dejaba claro que las fortunas no se hacen rápidamente. Las nuevas generaciones tendrán la ocasión de hacer girar sus dados sobre casillas que reflejan a Galicia, gracias a la edición gallega que se presentó ayer en As Catedrais y en la Torre de Hércules, antes de seguir recorriendo tierras galaicas.

En el tablero de la edición Galicia, pensada para jugar en familia estas Navidades, aparecen la Ribeira Sacra, la ruta de Os Ancares, la playa de As Catedrais y la villa de Ribadeo.

La salida parte del Puente del Milenio de Ourense y continúa con la Cidade da Cultura como un tándem con el que hacerse como primeras propiedades.

Las Illas Cíes, Finisterre y el monumento natural de As Catedrais forman parte de un conjunto de tres colores iguales que el jugador luchará por conseguir durante su partida.

Pero más avanzado el juego, cuando todo empieza a encarecerse, el tablero contempla las ciudadades de Ribadeo, Allariz y Combarro como un conjunto verde. Aunque tal vez le ganen el pulso la Catedral de Santiago y la Torre de Hércules más adelante.

La compañía ElevenForce en su web www.elevenforce.com, dispone de más datos sobre este juego y algunas otras adaptaciones elaboradas para otras comunidades autónomas. De este modo, los gallegos no tendrán por qué jugar solo aprendiendo el callejero de Madrid y haciéndose por ejemplo con la calle Bravo Murillo o con la estación de Chamartín, sino que optarán por hacer parada y fonda en sus propios parajes y monumentos.

Mr. Monopoly visita estos días Galicia, pasando por los lugares que refleja su edición gallega. Quien se acerque a fotografiarse con él y añada el hashtag Monopoly, además de compartirlo en las redes sociales, puede hacerse con el juego. La ruta empezó en Ribadeo y prosigue hoy por Santiago; mañana por Pontevedra, hasta recalar en Ourense y recorrer el domingo la Ribeira Sacra.