El gaiteiro Óscar Ibáñez y Queiman e Pousa actuarán en las patronales de Xove

Las patronales de Xove amplían este año su programa gracias al apoyo de la Xunta, que agradece el alcalde, Demetrio Salgueiro, puesto que financia un par de actuaciones. Se trata del espectáculo de apertura Un verso, un cantar, que ofrecerán Queiman e Pousa el día 17 en la Praza do Concello, a través de la Dirección Xeral de Política Lingüística, y del concierto que ofrecerá el 19 el gaiteiro Óscar Ibáñez y su banda Tribo, subvencionado por el Xacobeo. Ese día también será el pregón en el centro cívico a cargo de Xan Carballal, director de la orquesta clásica, y habrá una función de teatro de Ghazafelhos que representará A caixa sen pandora dentro de Ler conta Moito.

La comisión es la misma, con Benigno Canoura de presidente, quien destaca que "a xente respondeu igual ou mellor, tanto nas aportacións como polas ganas de que volvan, hai que destacar as empresas do polígono de Camba e as auxiliares de Alcoa de San Cibrao e que sen o Concello non se poderían facer estas festas". El alcalde añade que "sen a aportación de todos os veciños sería imposible facer unhas festas deste nivel. O traballo da comisión é importante, por que dedican o seu tempo libre de xeito altruísta só pola satisfacción de ter unhas boas festas no seu pobo".

Salgueiro señala que las patronales son "tempo de reencontro familiar, de desfrutar, que tamén poden aproveitar os turistas para visitarnos e coñecer máis o concello. Se o tempo acompaña, esperamos que haxa boa participación, xa que este ano son máis cedo e as orquestras que actuarán nas verbenas do sábado e do domingo son de renome". Habrá dos por día. El viernes 19 tocan Finisterre y América, el 20 Solara y Charleston y el 21, Pontevedra y Olympus.

El centro cívico acogerá el 19 por la mañana y por la tarde un escape hall portátil. La sardiñada será ese día a las ocho con raciones a 3 euros para los foráneos, pues los vecinos reciben sus tiques al aportar. Este año habrá más kilos de sardinas, 1.200, que acompañan con pan y cachelo, más vino.

La misa del sábado será a la una cantada por el coro de Cervo y seguida de procesión con los gaiteiros de Saíñas, que por la tarde organiza un festival en el pabellón con el grupo invitado de Virgen de la Viña, de Tomelloso (Ciudad Real), mientras que el domingo será acompañada por un grupo de la orquesta clásica de Xove y la escuela de música, y la procesión con la Banda de A Misericordia.

El Día da Infancia será el 22, festivo local, con hinchables en la Praza do Concello. Los jóvenes deben acudir con toalla y bañador.