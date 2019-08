A Gabriel Fernández (Viveiro, 18 de febrero de 1998) la música le viene en el ADN. "Mi abuelo se dedicó toda su vida a la verbena. No tenía ni un año y él ya me subía al escenario de la orquesta con unas maracas o unas claves", comenta.

Tiempos pretéritos. Veintiún años después, Fernández posee los títulos de Grado Profesional de Clarinete y Guitarra Clásica y, tras llamar la atención de otros profesionales de reconocida trayectoria, se encuentra viajando por toda la geografía española, de festival en festival, demostrando su talento y frescura junto al polivalente artista de Aranjuez, Juancho Marqués.

¿De dónde le viene el amor por la música?

Me viene de familia. Mi abuelo se dedicó toda su vida a la verbena y aún hoy sigue tocando el saxofón en la Banda O Landro de Viveiro. Yo no tenía ni un año y mi abuelo ya me subía al escenario de la orquesta con unas maracas o unas claves.

Desde luego su abuelo detectó, con éxito, un talento precoz pero, ¿cuándo comenzó a coquetear con el mundo de la producción musical?

Con 13 o 14 años me llamaba mucho la atención la música moderna, todo lo que venía de Estados Unidos, desde los años 70 en adelante. Pero lo que más curiosidad me creaba era cómo sonaban esos discos, cómo y dónde se grababan, dónde los masterizaban, quiénes eran los músicos... fue en esa época, y con estas mismas preguntas, cuando todo este mundo me empezó a interesar.

¿En qué momento descubrió que podría vivir de la música?

El paso de irme a vivir a Madrid fue vital. Siempre había tenido esa idea en la cabeza, pero una vez que acabé el conservatorio profesional y el bachillerato no sabia qué hacer; seguir cursando el conservatorio superior, intentarlo con la producción... Fue una decisión arriesgada la de irme a la capital sin nada seguro y recién cumplida la mayoría de edad, pero la volvería a tomar las veces que hiciese falta.

¿Qué características debe tener, a su juicio, un buen productor musical?

A mi parecer, una de las cosas más importantes es escuchar mucha música e investigar sobre ella. Uno debe preguntarse cómo han llegado hasta el resultado final y cuáles han sido los procesos. Por último, y no por ello menos importante, hay que tener paciencia y dedicación.

En los últimos años ha estado presente en casi todos los festivales nacionales acompañando al músico Juancho Marqués, ¿cómo se conocieron?

Cuando me empezó a picar la curiosidad por todo esto. Me empecé a mover para conocer gente y a montar conciertos en Viveiro. Fue en 2013, cuando trajimos a actuar a un cantante de Aranjuez, el mismo pueblo de Juancho. Por esa época, Juancho estaba buscando música para el disco de su grupo, Suite Soprano, y fue ahí cuando nos conocimos. Con 15 años hice la primera canción con él.

Y de esa buena relación, nació Álbum Uno...

Un disco del que hemos aprendido mucho de todo el proceso, ya que fue un paso grande para ambos el meternos en un proyecto de tal envergadura cuando estábamos acostumbrados a grabar en sitios más humildes, a hacerlo todo nosotros... Ha sido un proceso de más de un año en el que hemos contado con músicos que admiramos. Hemos conseguido colaboraciones que, para nosotros, son increíbles. Sin duda, al disco le hemos puesto todo el cariño del mundo.

¿Qué siente al ver que es el responsable de la producción de uno de los discos más personales de Juancho Marqués?

Trabajar con Juancho siempre es un reto, es un gran letrista y tiene una esencia enorme, tanto escribiendo como cantando, y eso era algo que tenia que conservar sí o sí en este disco. Por poner un ejemplo, cuando hacíamos las maquetas de Álbum Uno, yo proponía ideas melódicas, pero notaba que se estaba perdiendo la esencia de lo que es Juancho Marqués. Uno de los retos más importantes durante el proceso de creación fue el intentar ofrecer algo distinto a lo que todo el mundo había escuchado de Juancho, pero conservando esa esencia que lo identifica. No fue del todo fácil.

¿Qué proceso creativo sigue a la hora de componer?

No suelo seguir ningún proceso. A veces todo empieza con una melodía, con un acorde o con un simple ritmo golpeando la mesa. Cuando encuentro algo que me gusta es cuando lo desarrollo, pero según me viene. Nunca lo suelo hacer en el mismo orden.

Mucha de la gente con la que trabaja se caracteriza por incluir en sus letras temas existencialistas o de crítica social, ¿es importante para Gabriel Fernández conectar con las ideas de un artista a la hora de decidir colaborar con él?

Tengo la suerte de trabajar con gente que me llena musicalmente y personalmente. Jamás sacaría a la luz una canción con la que no me sintiese identificado.

¿Cómo está viviendo la gira de presentación de Álbum Uno?

Pues esta primera parte de festivales fue increíble. Cada vez hay más público y cada vez es más fiel. Es una pasada ver a tanta gente corear hasta la canción menos conocida.

¿Cumplirá el sueño de muchos viveirenses de verlo actuar en casa?

Me encantaría, aunque no está solo en nuestras manos.

Galicia es la cuna de muchos artistas vinculados a la música urbana, ¿cuál cree que es el motivo de que no desarrollen aquí su carrera?

A día de hoy, las redes sociales son el mejor escaparate para cualquier tipo de trabajo. Hay mucha gente haciendo cosas que suenan y se ven por toda España, pero creo que el empujón final es mostrar el producto desde Madrid, ya que es donde está toda la industria musical y donde, por lo general, más música se consume.

Muy personal...