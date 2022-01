Gabriel Fernández: "En la próxima gira haremos algo por Latinoamérica"

Gabriel Fernández (Viveiro, 1998) saborea el éxito como productor del rapero Juancho Marqués. Uno de los temas que le compuso, Química, fue disco de oro, pero también asume la dirección musical de su gira, donde toca el teclado y la guitarra.

¿Cómo fueron estos años desde que voló de Viveiro a Madrid?

Tuve mucha suerte en realidad. Yo me vine a Madrid porque Juancho me ofreció participar en su proyecto en solitario y al año siguiente empezó el crecimiento, giramos por toda España, hubo llenos en muchas ciudades y eso nos llevó a hacer cosas más grandes y cada vez mejores. A nivel personal fue un gran aprendizaje trabajar con otra gente, conocer estudios, profesionales, es una experiencia increíble porque aquí está todo.

¿Qué supuso el disco de oro?

Es un reconocimiento bonito, que demuestra que nuestra música llega a mucha gente y eso nos motiva para seguir haciendo cosas.

¿Qué planes inmediatos tiene?

Vamos a estar en más de veinte festivales este verano y el mes que viene haremos alguna presentación en México para abrirnos camino allí, y seguramente en la gira del nuevo disco haremos algo por Latinoamérica.

Ese nuevo disco tiene mucho de Viveiro, ¿cómo es trabajar en su estudio del Paraíso?

Vinieron Iván Ferreiro, Fuel Fandango, varios productores... siempre solemos hacerlo de esa manera, juntarnos en Viveiro y compartir la semana con gente ajena a nuestro grupo, así salen ideas mucho mejores, más frescas, y para nosotros también es una forma de sacarnos de nuestro hábitat. A la hora de componer todo el mundo busca tranquilidad, estar a gusto, y algo que tiene mi estudio es que tenemos el apartamento arriba y el estudio abajo, y la forma de trabajar es muy fluida. También puedes desconectar, sales a la terraza y estás viendo el mar, bajas una cuesta y estás en la playa pero al mismo tiempo la casa da a la montaña, está todo ahí unificado.

¿Cuándo verá la luz?

Ya están cerradas todas las canciones, las colaboraciones, la parte musical. Estamos ultimando la parte audiovisual para que entre el verano y Navidad pueda salir el disco completo, antes saldrán singles con su respectivo videoclip. También hemos grabado el proceso de composición del disco en Viveiro, lo tenemos inmortalizado pero aún no sabemos para qué usaremos ese material, puede ser un documental en el futuro o vídeos del making off de los temas.

¿Les afectó la pandemia?

Se nos quedó la gira del anterior disco, Álbum Uno colgada cuando íbamos a hacer el fin de gira, con tres salas La Riviera el mismo día, y hubo que posponerlas al Palacio de Vista Alegre año y medio después.

¿Para qué otros artistas trabaja?

Tanto Juancho como yo también componemos para otros artistas y personalmente produzco para muchos otros. Aparte de con Iván Ferreiro y Fuel Fandango he colaborado con Alba Reche, con Vanesa Martín y Rayden, con Cres... con mucha gente en general y de muchos estilos de música, desde el pop tradicional al urbano.

Se inició en la música por su abuelo. ¿Cómo ve su familia hoy su progresión?

Siempre supimos por mi abuelo que era una profesión difícil, dura, con muchos viajes, mucha carretera, pero por suerte ahora la cosa va bien y están bastante tranquilos. Hace poco toqué con Fuel Fandango en el festival solidario por La Palma y mi abuela me vio por la tele y me escribió para decirme que me acababa de ver y que estaban muy orgullosos.