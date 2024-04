La gabarra también saldrá en el puerto de Foz el jueves si el tiempo lo permite

Tras el triunfo del sábado en la final de la Copa del Rey del Athletic, la peña del equipo de Foz quiere emular la celebración del jueves en la capital vizcaína y sacará también su particular gabarra. "Teño un par de amigos que teñen lanchas pequenas, e a idea é que nos leven a catro ou cinco amigos, con bandeiras e camisolas do Athletic pero por dentro do peirao, pero a ver que tempo fai", dice Marifé López, la tesorera de la peña (en el centro, arriba).

Marifé se hizo del Athlétic por Iríbar y disfrutó en el restaurante Dandy, donde tienen su local social, de la final. "Xuntámonos algúns membros da peña con outros matrimonios vascos e vímolo alí", dice la tesorera del colectivo, que desvela que no pudo mirar a la televisión cuando se estaban jugando el título frente al Mallorca desde los once metros. "Non puiden ver os penaltis, saínme fóra, e agora véxoos cada pouco e aínda me latexa forte o corazón", explica esta aficionada rojiblanca. "Durante o encontro sufres moitísimo, pensei que o íamos a solucionar antes", afirma. "Sempre digo que non hai enimigo pequeno, e durante boa parte do partido non había maneira de entrar na defensa do Mallorca", reconoce.

La peña de Foz se constituyó en 1984, pero hubo un tiempo que dejó de funcionar, hasta que hace ocho años la vinieron a inaugurar el mítico portero vasco José Ángel Iríbar y José María Argoitia, éste último jugador en la década de los 60 del conjunto vizcaíno. "Son dúas persoas marabillosas, humanas e cercanas", señala. "Ser do Athlétic é apostar pola cantera, pola tradición, non te limitas ao talonario. Ten un campo moi reducido de xogadores e éncheme de orgullo ser deste clube", concluye Marifé, todavía nerviosa.

Una de las estrellas del equipo vasco y uno de los mejores jugadores en la final fue Nico Williams, que parece que podría cambiar de equipo este mismo verano: "Gústame moito, é unha mágoa porque vánnolo levar deseguida, pero nós damos unha patada e saen tres ou catro coma o de Lezama", advierte, orgullosa del trabajo de cantera de su equipo. "A min non me gustaría que se fora, pero tamén entendo que queira xogar en equipos con máis potencial, que aspiren a máis. É como se che ofrecen a ti un posto mellor no teu traballo", argumenta Marifé sobre la inminente marcha del menor de los hermanos Williams.