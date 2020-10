El futuro en las manos de Catá

El polifacético artista vivariense David Catá será uno de los protagonistas de la tercera edición del festival de arte audiovisual contemporáneo Intersección, que se celebra en Santiago y en el que participan cinco galerías de arte de Galicia.

A las seis y media de la tarde de este viernes es el turno para Catá, que presentará la pieza audiovisual denominada Horizonte en la sección Contemporánea. Catá representa a la galería Metro, de Santiago de Compostela.

La pieza audiovisual es, según palabras del propio autor, "un proyecto fotográfico y audiovisual que trata sobre los cambios y la confrontación con el pasado, pero también con la incertidumbre del futuro". En ella se puede ver como David Catá va cosiendo poco a poco sobre la palma de su mano el paisaje de Os Castelos, situado en la zona de Covas, en Viveiro.

Con esta obra, el artista mariñano pretende realizar un homenaje familiar, a la vez que plasma retazos de su vida en su propio cuerpo. "Es una nueva imagen de mi diario, escrito con aguja e hilo sobre mi propio cuerpo, concretamente sobre la palma de mi mano, que nace de rescatar una acción que marcó mi infancia, el oficio de mi madre como costurera. Los cosidos y suturas realizadas sobre mi cuerpo son una metáfora de la indisoluble simbiosis entre el paso del tiempo y el olvido, representando todas estas imágenes, emociones y sentimientos que van marcando mi vida".

El festival, que alcanza su tercera edición, es un certamen internacional que quiere poner en valor el audiovisual gallego

Con Horizontes, Catá también pretende hablar del futuro. "Con esta obra coso esos paisajes que se presentan ante mí dispuestos a ser descubiertos. A través de una acción performática y efímera que me confronta con el pasado y me seduce a través de la incertidumbre que genera el futuro, plasmando escenarios que me definen emocionalmente y con los que establezco una mímesis entre mi cuerpo y el entorno, su horizonte y el mío propio", narra.

CONSOLIDADO. El festival de Arte Audiovisual Contemporáneo Intersección se ha consolidado ya después de las dos primeras y exitosas ediciones, en 2018 y 2019 como un punto de encuentro para la comunidad artística y el público. Además de las proyecciones, el festival se completa con actividades de generación y transferencia de conocimiento.

Uno de los grandes objetivos del certamen es poner en valor el audiovisual gallego en el marco de una edición muy internacional en el que caben diferentes voces de toda Europa, pero con un continuo crecimiento de la programación autóctona. De hecho, este año se proyectarán las obras de más de veinte artistas de la comunidad, incluida la de Catá, que se verán junto a las de artistas internacionales de Portugal y Croacia.

El festival arranca este jueves y concluye el domingo. Además de la sección Contemporánea, en la que participa el artista vivariense, también hay un espacio llamado Galicia y la sección Escolas.