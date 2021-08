Iago García, una de las grandes promesas del piragüismo gallego

A la temprana edad de seis años daba Iago García sus primeras paladas en Foz con el único objetivo de divertirse y pasar un buen rato. Ahora, con 15, después de pasar dos años en el Centro de Tecnificación de Pontevedra, se ha convertido en uno de los piragüistas con más futuro de Galicia, manteniendo la tradición de grandes palistas del club Káyak de Foz como Xoel Docal o Xoel García Neira.

"Meu irmao Xoán e meus primos facían piragüismo, así que collín afección dende moi noviño, con 6 anos. Empecei a ir habitualmente e gustoume moito dende o principio", explica Iago, que tardó algún tiempo en disputar sus primeras pruebas, pero ya dejó patente que estaba dispuesto a codearse con los mejores en cada regata. "Tardei dous anos en disputar a miña primeira regata. Se non lembro mal participei con 8 anos nunha proba a nivel provincial e acabei oitavo", explicó.

Desde entonces, la evolución de Iago García fue imparable y lleva desde la categoría de alevines prácticamente sin bajarse de los podios, tanto en regatas provinciales como autonómicas. En la Liga provincial, organizada por la Diputación, dominó con mano de hierro cada vez que saltó al agua, que tampoco se le resistieron. "A primeira medalla acadeina en Lugo, nunha regata que organizaba o club Fluvial", explica el palista focense, que ya perdió la cuenta de todas las veces que subió al podio en los últimos años, aunque sí que tiene en mente algunas de las conquistas que le hicieron más ilusión. "Unha das alegrías máis grandes foi cando me proclamei campión galego infantil en San Cibrao. Non só polo título galego, que xa era moi importante, senón porque foi moi cerca da casa", dijo.

Los espectaculares resultados conseguidos a nivel gallego propulsaron a Iago García a participar, con grandes expectativas, en competiciones nacionales. En ningún momento se dejó intimidar por el alto nivel de sus rivales, sino más bien lo contrario. García volvió a sacar lo mejor de sí volviendo a subir al podio y erigiéndose como uno de los palistas de su edad con mayor potencial de toda España. "Fun prata na Copa de España e bronce no campionato nacional infantil, todo iso antes da pandemia, que freou varias competicións a partir de marzo do 2020", comenta el joven, que en su última regata a nivel nacional también conquistó la medalla de plata en el campeonato de España de jóvenes promesas, celebrado en Banyoles. Allí quedó plenamente demostrado el tremendo potencial del piragüismo gallego, ya que los tres primeros fueron de la comunidad autonómica irmandiña. Incluso hubo otro palista mariñano entre los diez primeros, el ribadense Nicolás Gayol, con el que Iago García viene coincidiendo desde muy joven en la mayoría de las regatas.

CENTRO DE TECNIFICACIÓN. Tras la conquista del campeonato gallego, los responsables del Centro de Tecnificación de Pontevedra se fijaron en las cualidades del joven y estuvo cuatro semanas concentrado antes de ser aprobado definitivamente su ingreso. "No verán no que gañei o campionato galego dirixíronse a min e conseguín o acceso entre os resultados, os expedientes académicos e o que fixen nas catro semanas de concentración", explica Iago, que llevó una vida casi profesional en Pontevedra compaginando entrenamientos y estudios. "Levantábame todos os días ás sete da mañá e tres días á semana adestraba 5 ou 5 horas e media. Os outros dous días adestraba só pola tarde, xa que tiña máis clases", asegura, destacando las facilidades que recibió en todo momento para poder continuar con sus estudios. "Despois de cear sempre tiñamos unha hora para poder dedicala ao estudo. En xeral, sempre nos facilitaban todo o que tivera que ver co noso rendemento académico", señaló.

UN PASO MÁS. Después de dos años en Pontevedra, el camino de Iago García dará todavía otro paso en la búsqueda de acercarse al profesionalismo. El joven focense seguirá los pasos de otro ilustre del Kayak de Foz, Xoel García Neira, que estuvo hace algunos años en Trasona, donde Iago García estará interno y supervisado por los técnicos de la Federación Española de Piragüismo. El joven sabe que es una oportunidad para avanzar y acercarse a su sueño. "Non podo ocultar que a miña gran ilusión e o meu gran obxectivo é converterme nun piragüista profesional e participar en grandes competicións, como campionatos de Europa, Mundiais ou Xogos Olímpicos, que é o máximo ao que se pode aspirar. Tamén son consciente de que é moi difícil chegar tan alto e polo momento teño que centrarme tamén nos estudios para poder ter un futuro laboral".

NACHO ROMILLO . Al presidente del Káyak, Nacho Romillo, no le cabe ninguna duda de que Iago García conseguirá grandes logros. "Ten moito talento, pero non serve sen compromiso, constancia e esforzo, que eu diría que son as tres características que mellor o definen como deportista", aseguró Romillo

En corto

TITULOS 4 décimas

La regata que recuerda Iago García con mayor agrado es la que disputó en el pantano de Río Covo en el año 2019, proclamándose campeón gallego en la categoría infantil. La emoción fue tremenda porque aventajó en sólo cuatro décimas al segundo clasificado, Martín López, del Cabanas, y a menos de medio segundo entró el tercer clasificado, David Pazos –Pontillón–. REFERENTES Xoel Docal y Xoel García Neira son los últimos grandes palistas que salieron del Káyak Iago García continúa la senda de grandes palistas salidos del Káyak de Foz, como Xoel Docal o el gran Xoel García Neira, habitual en la selección española y que ya disputó unos Juegos de la Juventud y varias regatas internacionales de gran calado. "Con Xoel Docal aínda saín a adestrar fai ben pouco tempo e con Xoel García Neira coincidín no clube en anos anteriores. Téñolle admiración aos dous", señaló Iago García respecto a los dos palistas focenses. RIVALES El ribadense Nicolás Gayol fue el único palista que pudo hacerle frente en A Mariña Iago García siempre dominó las pruebas de la provincia de Lugo con solvencia y el único palista que pudo hacerle algo de frente en algún momento en la comarca mariñana fue Nicolás Gayol, otro prometedor deportista de la edad de Iago perteneciente al Altruán ribadense.

Aficionado "Estou desexando ver ao k-4 español nos Xogos, espero moito deles"

El focense Iago García no solo es un palista con un futuro excepcional, sino que es también un gran aficionado a ver las competiciones de piragüismo en la televisión, especialmente las de gran calado a nivel internacional. Por eso, en plenos Juegos Olímpicos, seguramente donde se celebra la competición más importante, Iago asegura estar "impaciente porque empece xa o piragüismo", ya que la única modalidad celebrada hasta el momento es la de aguas bravas, con una medalla de plata para Maialen Chorreaut. Pero a los que más ganas tiene de ver en el agua Iago es a sus ídolos de aguas tranquilas, con un elenco destinado a hacer historia, con medallistas olímpicos y campeones mundiales. "Estou desexando ver o k-4 de Craviotto, Cooper, Arévalo e Germade. Espero moitísimo desta embarcación nos Xogos", asegura. Surf, un gran hobby Iago García es un joven muy activo que practica otros deportes además del piragüismo cuando tiene tiempo libre para poder hacerlo. El surf y el tenis de mesa son dos de las distracciones que más le gustan al focense, que además trata de practicarlas con asiduidad. "Durante o verán, como estou máis en Foz, pois faigo surf sempre que podo. Tamén en inverno cando veño algún fin de semana e vale para ir ao mar pois tamén o intento", señaló. Videojuegos Pero no solo de deporte vive el palista focense, que como todo buen adolescente está en contacto con sus amigos a través de las redes sociales y reconoce que le gustan especialmente "os videoxogos". 2 años Fueron los que pasó Iago García en el Centro de Tecnificación de Pontevedra, donde compaginó los estudios con los entrenamientos. Ahora se marchará a la localidad asturiana de Trasona para continuar con su progresión