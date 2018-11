El futuro auditorio de Foz se levantará en la huerta del asilo

El alcalde de Foz, Javier Castiñeira, anunció que el Concello alcanzó un principio de acuerdo con la fundación Martínez Otero para construir el futuro auditorio de la localidad en la huerta del actual asilo, en un espacio de 2.770 metros cuadrados. "O primeiro paso xa está dado e quero agradecer ao padroado da fundación a súa dispoñibilidade", aseguró el regidor, "queremos seguir avanzando nese documento de cesión, pero xa nos permitiu ter elaborado o anteproxecto desta infraestructura e xa o temos encima da mesa". En función de este documento, el futuro edificio tendrá capacidad para más de 900 personas y necesita un presupuesto de unos 2.200.000 euros.

"Levamos meses traballando neste proxecto, pero estaba suxeito a que tamén avanzara o xeriátrico", reconoce Castiñeira, que asegura que se trata de un "proxecto ambicioso", pero "unha necesidade cultural e hai que loitar por el". "É unha infraestructura moi demandada polas asociacións culturais do noso concello, porque se está vendo que para todas as actividades que se están facendo non temos unha infraestructura deste tipo, que cumpra uns mínimos", explicó el alcalde, que también subrayó la situación ideal de la ubicación elegida, ya que se trata de una zona céntrica, próxima a la Sala Bahía y con aparcamientos también en los alrededores. Además el terreno cumple otra máxima que buscaba el Concello y era evitar tener que pagar por el solar, lo que aumentaría la inversión necesaria para el proyecto.

Las instalaciones tendrán capacidad para más de 900 personas y el presupuesto estimado es de 2.200.000 euros

Con el anteproyecto en la mano, el Concello ya empezará a buscar la financiación necesaria. Para ello, el alcalde tiene solicitada una entrevista con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo para plantearle el proyecto. "Intentaremos que tanto a redacción do proxecto como a construcción se fagan de maneira inmediata e que xa se contemplen partidas para o vindeiro ano", dijo Castiñeira, que reconoció que se trata de una inversión fuerte pero que "a día de hoxe pódese planificar de xeito plurianual".

El Concello se hará cargo del mantenimiento del edificio del actual asilo y el auditorio llevará el nombre de la familia Martínez Otero

Castiñeira también reconoció que el Concello se hará cargo del mantenimiento del actual edificio del asilo, porque fue una de las condiciones del patronato de la fundación para la cesión del terreno. Finalmente, este edificio se destinará a algún fin público, pero todavía no está determinado cual será. Otra de las condiciones de la fundación para la cesión es que el futuro auditorio mantenga el nombre de la familia, por lo que pasará a llamarse auditorio Martínez Otero.

Las instalaciones son una vieja demanda de la sociedad y el pasado enero la corporación aprobó por unanimidad iniciar los trámites para su construcción

El auditorio es una demanda de la sociedad desde hace años, como reconoce el alcalde: "Sempre estivo enriba da mesa". Ya con José María García Rivera como regidor se hizo un proyecto para su construcción en el puerto, pero Castiñeira explicó que ahora resulta imposible porque el organismo autonómico no permite nuevas construcciones no vinculadas al sector.

En este sentido, el pasado mes de enero, la corporación aprobó por unanimidad iniciar los trámites para el auditorio a raíz de una moción de Foz, Plataforma de Futuro (FPF). Ya en aquel momento, el alcalde barajaba la opción del asilo.