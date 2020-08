El futuro de Alcoa: secretario general y conselleiro de Industria, cara a cara

El nuevo escenario que afronta la planta de Aluminio de San Cibrao es fruto de la mediación del Gobierno central y la Xunta, cuyos negociadores desgranan las claves del proceso que está en marcha.

¿Qué expectativas tiene sobre el arreglo de la situación que atraviesa la fábrica de San Cibrao?

Raül Blanco: Las perspectivas son mejores que las que teníamos hace dos meses, cuando Alcoa anuncia que abre un proceso informal de consultas para un Ere y luego formal, con 534 personas afectadas. Actualmente estamos en otro punto, con seis semanas de prórroga, un proceso de venta por delante y una empresa con un proyecto de largo plazo para la planta; es una perspectiva diferente. Resaltar el trabajo realizado desde el ministerio cuando decíamos que había un inversor, que había posibilidades para la planta, posibilidades serias de futuro, porque se ha hecho un trabajo serio que ha dado sus frutos, como mínimo es una oportunidad única.



Francisco Conde: Nosotros somos conscientes de que se ha dado un paso importante, no es definitivo, pero permite abordar la situación con realismo, son seis semanas más para encontrar una solución, es ahora o nunca, no hay excusas posibles por parte de ninguno de los actores, no va quedar un comodín para ganar más tiempo. Tenemos la oportunidad de que el futuro pase por una operación de venta de Alcoa a Liberty y todas las partes tienen que trabajar unidas para lograr ese objetivo.

La planta de Aluminio da pérdidas y si las cosas no cambian también se las dará a un nuevo inversor, ¿qué puede aportar la Administración para revertir eso?

Blanco: La empresa tiene que invertir, si una empresa no invierte en diez años es lógico que dé pérdidas, se quede obsoleta y tenga problemas, Alcoa lo único que hace es extraer, en cambio el inversor tiene una propuesta a largo plazo con inversiones y en eso se debe centrar ahora la negociación, que va a contar con el apoyo de las administraciones para que esa planta sea viable a largo plazo y tenga futuro.

Conde: Las claves del futuro pasan por un plan industrial y por un marco eléctrico competitivo en el que todas las partes tenemos que trabajar para establecer las condiciones de la compra venta a Liberty, que a su vez tiene que plantear un plan industrial que dé viabilidad al proyecto, y entonces la Xunta y el Gobierno deben acompañar esas dos claves, tanto el plan industrial como el precio energético. Como Xunta tenemos una serie de mecanismos en política industrial para acompañar el plan industrial, que van desde acompañar con financiación las diferentes inversiones que acometa Liberty, así como con préstamos participativos para asumir las inversiones energéticas, además de facilitar la tramitación. El Gobierno tendrá que aportar mecanismos para que el precio eléctrico sea competitivo, tiene que dar certidumbre con un marco energético que permita que el plan industrial sea viable. También esperamos un plan solvente por parte de Liberty, que acompañado por las inversiones que se puedan acometer y un marco eléctrico competitivo genere certidumbre y permita completar una oferta y un proyecto de futuro, ese es el contexto en el que tenemos que trabajar, que es lo que va a garantizar que el futuro de San Cibrao sea viable.

El estatuto electrointensivo es una de las grandes asignaturas pendientes, ¿cuándo se hará realidad para abaratar el precio de la energía que demandan las empresas?

Blanco: El precio de la energía no es el único factor de competitividad, como he señalado, es uno de ellos. Evidentemente que el precio sea competitivo en comparación con otros países europeos es importante, se ha trabajado mucho y ha habido avances, como las ayudas por reducción de emisiones de CO2, se ha constituido el fondo español de reserva de garantía para las industrias electrointensivas y las ayudas para contratos bilaterales que van a permitir que haya una contratación a largo plazo, dando una garantía pública. Está dotado con 200 millones de euros, y finalmente el estatuto completará todo este paquete de ayudas con los cargos por energías renovables y costes extrapeninsulares. Esto permitirá tener tres herramientas muy claras, los cargos, las ayudas de CO2 y el fondo de garantía. Con ello nos situamos en un marco competitivo y autorizado por Comunidad Europea, y la fábrica sumará nuevos instrumentos, como el que vendrá a sustituir la interrumpibilidad, recientemente anunciado por el Ministerio para la Transición Ecológica. Es un cambio absoluto en el marco regulatorio, también con una mayor cuota de renovables, que va a suponer una bajada de precio cuando toda esa capacidad esté instalada. Se ha centrado el debate en energía, cuando el problema es que Alcoa no ha invertido y quiere irse.



Conde: Somos conscientes de ello, el Gobierno tiene que concretar el nuevo marco del sistema de empresas electrointensivas, esperamos que se pueda consensuar con el sector y las comunidades autónomas. El Gobierno aún no ha comprometido compensaciones por CO2 para este año, solo hay presupuestados 6 millones; la subasta se ha suspendido y se ha anunciado un nuevo sistema de reserva energética que va abrirse a un mayor número de empresas, que esperamos dé respuesta al conjunto de electrointensivas. Liberty necesita certidumbres y en paralelo el Gobierno tiene que cerrar ese marco, le vamos a pedir que las empresas electrointensivas tengan un precio para competir en igualdad de condiciones con Europa y que Liberty tenga certidumbre del precio para acompañar el plan industrial. En España pagan a 47 euros el megavatio, mientras en Francia lo hacen a 22 y en Alemania a 18,5. Claramente necesitan un nuevo marco con un precio competitivo, es la tarea que el Gobierno tiene que concretar, esperemos que en un corto plazo haya certidumbres para ese proyecto que ha trasladado Liberty.

¿Sabe si variaron las condiciones en el borrador del estatuto? ¿Hay posibilidad de bajar a los 35 euros?

Blanco: Todos esos instrumentos van a contribuir a bajar el precio del entorno en que está actualmente, hablamos de 35-40 euros, que es la franja que se baraja, y a medio plazo con esos precios y la entrada de energías renovables tenderán a la baja, situándose en los niveles del entorno europeo con una energía más competitiva. Pero insisto en que Alcoa quiere cerrar, cuando el precio está en mínimos históricos.



Conde: El plan industrial incluye inversiones desde el punto de vista energético, pero hasta que se acometan se necesitan mecanismos de compensación, por eso pediremos al Gobierno certidumbres y una confianza clara para las inversiones que plantee Liberty. No conocemos el último contenido, no se ha contestado a nuestras alegaciones, no hay confirmación de la cuantía con los mecanismos de compensación, 275 millones es el máximo, pero no sabemos qué impacto puede tener el nuevo sistema anunciado por el Gobierno, que hay que confirmar para concretar con éxito la compra. Otras empresas de Galicia, como Celsa, Ferroatlántica, Finsa o Ence, también requieren un marco competitivo para poder mantener su posición de mercado.

Para lograr que Alcoa se aviniese a reunirse de nuevo con el comité, ¿pusieron incentivos en la mesa?

Blanco: La propuesta ha logrado el mantenimiento de la actividad industrial y un proceso de venta durante seis semanas para que entre alguien con ganas que quiera dar fututo a la planta. Desde el ministerio estamos plenamente comprometidos con los trabajadores y las familias de A Mariña, llevamos meses trabajando y esos esfuerzos han dado fruto en que ahora haya una opción de futuro para el mantenimiento de la planta y de los empleos.



Conde: Sinceramente, no. Alcoa vio que el diálogo era lo mejor, analizamos la realidad de la planta y la importancia que tenía llegar a un acuerdo en el menor tiempo posible. Seis semanas es un periodo que también identificó Liberty. Ante la convocatoria, Alcoa participó en la reunión en la búsqueda del mejor acuerdo para todos, se acordó extender el plazo para dar certeza de que el 28 septiembre puedan finalizar las consultas del Ere. Ha sido muy importante, se han evitado los despidos y se mantienen activas las cubas. Se demostró que había más cosas que nos unían que las que nos separaban; Alcoa, sindicatos y comité han entendido que el diálogo es el camino.

¿Hay ya una fecha para el inicio de las negociaciones de venta?

Blanco: Son seis semanas, cada día cuenta. Se iniciarán las conversaciones de inmediato.



Conde: Tanto Alcoa como Liberty empezarán de forma inmediata para formalizar las diferentes etapas de la negociación. En paralelo hay un compromiso de convocar la mesa industrial para hacer un seguimiento de las negociaciones. Cuanta más certidumbre haya, será más fácil acompañar las necesidades que puedan tener las empresas, que se establecerán en la mesa y se trasladará la colaboración necesaria.

¿Confía en que pueda desarrollarse la negociación con la garantía de que vendedor y comprador pondrán todo de su parte o habrá obstáculos de Alcoa, dado que Liberty es competidora directa?

Blanco: Es competidor directo, pero las administraciones hemos hecho una propuesta conjunta que ha sido aceptada por sindicatos, comité y empresa. Hay un importante trabajo conjunto del Ministerio de Industria y la Xunta, se va a dar un seguimiento a las conversaciones y trabajar para que tengan un buen resultado y finalmente se concrete la venta.

Conde: Alcoa aceptó participar en este proceso, una vez que entendía que no disponía de un plan para dar viabilidad a la planta. No tenemos duda de que Alcoa se sentará a negociar en buena lid y estableciendo las condiciones propias de una operación de este tipo, que es compleja, somos conscientes y no tenemos dudas al respecto. Esperamos que Liberty demuestre que su oferta va en serio, estaremos vigilantes para que el proceso se produzca siendo conscientes de la importancia que tiene para A Mariña y para Galicia. Haremos el seguimiento para garantizar que se está desarrollando de forma adecuada y con responsabilidad.

Se habla de que Liberty trae un proyecto con inversiones en energías limpias, pero demanda una subasta de interrumpibilidad. ¿Han concretado algo al respecto?

Blanco: Se ha hablado de proyecto industrial y se hablará de energía o formación, entre otros. Insisto, todo es el mismo ‘pack’. La energía es importante, pero también la formación de los trabajadores, la inversión en renovables, en digitalización, es analizar el conjunto del proyecto de Liberty.



Conde: El Gobierno ya anunció que la segunda subasta no podrá formar parte de la solución, tendrá que trasladar certezas sobre los mecanismos de que dispondrá Liberty para desarrollar su plan industrial en el corto plazo. Pediremos certidumbres, no solo por el estatuto sino por el resto de mecanismos y esperemos que dé respuesta clara a las necesidades.

Una reflexión: la actual crisis sanitaria pone sobre la mesa la necesidad de una apuesta decidida por la industria, que parece que había quedado de lado como motor de crecimiento económico.

Blanco: Totalmente de acuerdo. La industria ha dado la cara, especialmente en los sectores esenciales, manteniendo su actividad, ha demostrado que es competitiva, segura y avanzada. La industria es la que vertebra el territorio, la sociedad y da los puestos de trabajo más estables, más cualificados y más remunerados, con mejores salarios. Ese papel se ha visualizado claramente durante esta crisis. Ese retorno industrial esperemos que se confirme en España y en toda Europa.



Conde: En el contexto económico actual, la industria es un pilar fundamental, en el medio y largo plazo se trata de hacerla más sostenible, centrada en el impulso y apoyo de las energías renovables. Un proyecto como el de Alcoa tiene la oportunidad de avanzar en esa dirección. El plan de Liberty incorpora la posibilidad de hacer esa transición y pedimos tiempo para hacerla, por eso es tan importante que el Gobierno pueda establecer un marco energético que garantice que San Cibrao tenga una oportunidad, que trabaje con la Xunta para garantizar su continuidad. El tiempo es un elemento crítico.