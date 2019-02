La futura depuradora de Foz tendrá capacidad para más de 22.000 personas

La nueva depuradora proyectada para Foz está diseñada para atender las necesidades de 22.342 personas con el fin de dar servicio tanto a los residentes habituales, que superan los 10.000, como a la población estacional que en la época estival casi se triplica y puede crecer en 13.809 habitantes, entre la ocupación de las plazas hoteleras y las segundas residencias. Así lo anunció este jueves la Consellería de Infraestructuras e Mobilidade que, a través de Augas de Galicia, publicó en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la resolución por la que se somete a información pública el anteproyecto y el estudio de impacto ambiental de la actuación en los colectores generales de saneamiento y de la nueva depuradora. A partir de este viernes, el anteproyecto estará 30 días en exposición pública para consultar y presentar sugerencias.

Las obras proyectadas por Augas de Galicia, que tienen un presupuesto de más de 12,2 millones de euros, consisten en la ejecución de una nueva depuradora en la zona de A Granda, entre Forxán y Fazouro, y una serie de intervenciones en la red de saneamiento que permitan el transporte hasta la nueva localización de las instalaciones y el vertido tras su tratamiento. El anteproyecto incluye un tanque de tormentas, de 1.000 metros cúbicos, situado junto a la antigua depuradora en el puerto, así como una modificación de los actuales bombeos para ampliar su caudal y capacidad. También prevé conducciones de impulsión y colectores por gravedad, manteniendo la red actual pero complentándola en distintos tramos para hacer llegar el agua residual a la nueva estación, que realizará el bombeo de cabecera en la Avenida de Viveiro.

Una vez que la nueva infraestructura entre en servicio se demolerá la existente.

Esta actuación hidráulica está cofinanciada por la Unión Europea en un 80% a través del Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder).

ALCALDÍA. En este sentido, se pronunció ayer el alcalde de Foz, Javier Castiñeira subrayando la importancia de la noticia: "É un paso adiante para solucionar un dos maiores problemas que ten este concello, que é o seu saneamento, o que afecta negativamente á nosa ría, ao noso turismo e directamente ao convivir dos nosos veciños, posto que no seu día se situou unha depuradora nun sitio que non é adecuado, que é a zona portuaria, e cun sistema que a día de hoxe non cumpre coas expectativas para un pobo como é Foz".

Castiñeira subrayó el trabajo de Augas de Galicia y del Concello para sacar adelante este proyecto y también agradeció al presidente de la Xunta su apoyo a la actuación, así como al delegado de la Xunta en Lugo, José Manuel Balseiro, "por estar sempre pendente en axilizar estes temas".