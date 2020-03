Un futbolista burelés vive la pandemia desde Grecia

Los deportistas no han quedado al margen de la crisis del coronavirus y a algunos mariños les ha cogido realmente lejos. Es el caso de Luis Fernández, futbolista del Asteras Tripoli de la Superliga de Grecia que sigue con mucha atención a 2.500 kilómetros de su Burela natal todas las noticias que le llegan desde España. "Na casa temos as televisións españolas e a verdade é que case sei máis cousas do que pasa aí que de como está avanzando en Grecia", reconoce.

De todos modos, en el país heleno la situación no ha empeorado tanto como en España. "Aquí estamos ben de momento, aínda que non sei se é a realidade ou descoñecemento porque non se fan tantos test. Algún morto houbo xa, pero parece que non estamos como aló e prevese que en dúas semanas sexa o pico", indica.

Su equipo mantuvo la actividad hasta este viernes, cuando decidieron suspender los entrenamientos hasta el día 27 de marzo. "Paréceme incomprensible que non paráramos antes, cando equipos tan importantes como o Madrid ou o Barça xa o fixeron días atrás", apunta.

Luis Fernández va más allá e intuye que en el fútbol griego puede haber varios contagiados. "O propietario do Olympiacos deu positivo e fálase de que puido ser el o que contaxiara a Arteta, o adestrador do Arsenal. Incomprensiblemente, este xoves o Olympiacos xogou o seu partido de Europa League contra outro equipo inglés, cando din que é moi fácil contaxiarse pola suor e xogando ao fútbol estás tocando todo o tempo a moita xente. Estou convencido de que hai máis casos, pero uns teñen síntomas e outros non", razona.

El propio club les ha prohibido salir de Trípoli, aunque al burelés en ningún caso se le pasó por la cabeza intentar trasladarse a Galicia. "Estou en Grecia, a moitísimos quilómetros da miña clasa, e claro que me gustaría estar coa miña familia, pero non podemos ser tan egoístas. Hai que pensar nos demais, por exemplo nas nosas avoas, ás que podería contaxiar se de viaxe pillo o virus nalgún aeroporto. Nin se me pasa pola cabeza coller un avión, facer escala en Madrid e irme logo para a casa. Hai que ser responsable e quedarse na casa. Os que viaxaron igualmente creo que son uns irresponsables", señala.

Mientras tanto, intentará pasar el tiempo de la mejor manera posible, aunque reconoce que "estar en Trípoli sen xogar e sen adestramentos vai ser bastante aburrido". Las prohibiciones ya están al nivel de España, "cos ximnasios e bares pechados e só con supermercados e farmacias abertas", apunta. "O venres xa se empezaba ver tamén xente comprando moita pasta", añade.

El burelés se ha llevado material del club para poder hacer ejercicios en casa y por lo menos cuenta con la compañía de su pareja. "Pasarei estes días entre series, Play, ler algún libro, estar con ela e pouco máis", responde resignado.

En cuanto a la competición, el Asteras Trípoli finalizó la primera fase en la novena posición, a solo 4 puntos de los equipos que lucharán por el campeonato. Este fin de semana estaba previsto que empezasen a jugar la liguilla de permanencia. Fernández cree que la clasificación va a quedar como está en la actualidad y no se va a jugar más. "Aquí a liga suspendeuse e Olympiacos vai ser o campión porque lle quitaron 7 puntos ao Paok, que ía segundo, e agora a distancia xa é moi grande. Ninguén vai baixar porque somos 14 equipos e querían aumentar a Superliga a 16, así que subirán aos dous que van primeiros na Segunda e todos contentos", comenta.

Lo que también preocupa al burelés es cómo se pueda resolver la situación en España. "Imaxina que non se pode xogar máis e deciden que o Dépor e o Lugo baixen a 2ªB. Sería incrible. O máis lóxico é que deixen a temporada como deserta", opina.