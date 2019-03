El fútbol gallego se moviliza contra los insultos a los árbitros tras el episodio de Viveiro

El Comité Galego de Fútbol Base se reunió este lunes en Santiago para analizar los distintos episodios de violencia que se produjeron el último fin de semana en Galicia, entre los que se encuentran los insultos de corte racista que varios aficionados del As Pontes dirigieron al árbitro vivariense David Jiménez tras la conclusión del encuentro de juveniles de Liga Galega que enfrentó el pasado sábado en el estadio Marcos Gómez de Viveiro al cuadro local con el pontés. También se registraron incidentes en un partido de prebenjamines en Pontevedra, donde varios padres acabaron a cabezazos, y graves insultos a una jugadora de 9 años de Laxe.

El comité acordó "condenar de maneira contundente todo tipo de violencia producida nun campo de fútbol ou relativa a un partido de fútbol, e en particular os últimos acontecementos".

Igualmente, anunciaron que trabajarán "no ámbito da concienciación con campañas organizadas pola federación destinadas principalmente a pais e nais de xogadores e xogadoras do fútbol base", así como en la confección "dun decálogo antiviolencia e normativo que se colocará en lugares visibles de cada instalación deportiva", informaron.

Otros puntos fueron la puesta en marcha de "unha campaña formativa no uso das redes sociais destinada aos clubs"; otra de "non violencia" a través de los árbitros, que se llevará a cabo en colaboración con la Xunta de Galicia; así como "continuar co protocolo de suspensión de partidos en caso de violencia", señalaron.

El secretario de la federación, Diego Batalla, explicó la importancia de que "os clubs identifiquen á persoa ou persoas que cometen actos violentos para que poida actuar dita Comisión Antiviolencia e incluso a propia federación poida persoarse como denunciante", remachó.

Precisamente en el incidente de Viveiro, con graves insultos racistas a un árbitro de etnia gitana, las fuerzas de orden público, requeridas por el propio colegiado, sí pudieron identificar a un integrante de entre 20 y 30 personas llegadas desde As Pontes que increparon a David Jiménez al final del choque con palabras como "eres un puto gitano de mierda, vete para la chabola gitano" o "eres un burro y un payaso, pasa pa"dentro del vestuario, tonto", insultos que recogió el trencilla en el acta.

Este diario se puso en contacto este lunes con David Jiménez, pero el colegiado prefiere guardar silencio de momento, a la espera de que se dirima la posible sanción al espectador identificado y para no generar mayor revuelo.

APOYO. El árbitro recibió el apoyo de algún club, como el caso del Celeiro Club del Mar, equipo de Tercera Autonómica que colgó un comunicado en sus redes sociales. "Queremos amosar o noso apoio ao colectivo arbitral e a David Jiménez, que recibiu insultos nun encontro de xuvenís. Moito temos que aprender aínda, xa que todos erramos, desde xogadores, adestradores, corpos técnicos e afeccionados", señalan.