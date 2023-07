Furgonetas para unha mellor mobilidade

Lévote Eu é o proxecto presentado por estudantes do primeiro curso do ciclo superior de Administración e Finanzas do IES María Sarmiento de Viveiro. Coordinado pola profesora Ana Martínez, contou coa participación de dez rapaces e de dous docentes máis, María José Carballo e Francisco Rodríguez.

O obxectivo da miniempresa é transportar aos estudantes dende Viveiro ás principais cidades de Galicia "para paliar a falta de boas comunicacións co resto da comunidade e que haxa máis opcións de estudar en calquera universidade, tendo un transporte rápido e un pouco máis económico", contan os promotores.

As furgonetas serían de renting e disporían de seis vehículos para realizar percorridos a demanda dos solicitantes.

Para promocionarse crearon unha web e un código QR que permite facer as reservas a través dunha app.