"Lo fundamental en la cocina es que los platos tengan sabor"

ESTE VIERNES abre sus puertas Mare, la nueva apuesta gastronómica del hotel Oca Playa de Foz. Al frente Carlos J. González, propietario del restaurante Merenzao de Sober y el Monfortino Gastro Piano Bar de Vigo y al frente también de la cocina del Pazo da Pena de Manzaneda.

¿Cómo surgió la propuesta de Mare?

Como todas las cosas buenas, apareció de improviso. La dirección de Oca estaba buscando a alguien que se pudiera hacer cargo de su proyecto gastronómico y pensaron en mi. Saben que soy una persona inquieta, que siempre estoy iniciando proyectos y que nuestra empresa ya lleva la gestión del área de restauración del pazo da Pena en Manzaneda, así que me llamaron y llegamos a un acuedo.

¿Da vertigo apostar por un nuevo proyecto ahora mismo?

Sí, como no. Además tuvimos un mes escaso para prepararlo todo y ha sido una locura, pero estamos un poco locos y tenemos muchas ganas y este espacio es muy singular. Realmente tenemos suerte, aparte del concepto urbano de Vigo el resto de nuestros locales están en sitios privilegiados.

¿Cómo describiría la cocina de Mare?

Va a ser una cocina contemporánea porque suelo escapar de la palabra vanguardia, porque eso conlleva la utilización de aditivos y vamos a prescindir. Será una cocina tradicional actualizada, aunque tampoco es lo que más me gusta porque siempre digo que a la cocina tradicional no hay que hacerle nada; si algo es tradicional o clásico y funciona es porque a la gente así le gusta, pero si es cierto que nosotros como cocineros formados y con inquietudes siempre podemos aportar un granito de arena a esa cultura gastronómica. En Mare vamos a hacer un concepto arriesgado. Hay platos que son realmente ambiciosos. Margarida (por Margarida Bessa, que será la cocinera de Mare) viene con muchas ideas que quiere desarrollar. Empezaremos pasito a pasito e irá evolucionando día a día, pero la propuesta es ambiciosa de por si.

¿Cómo será ese tándem con Margarida Bessa?

Será fácil. Margarida y yo coincidimos haciendo las prácticas en Casa Solla y no hemos perdido el contacto. Cuando nos propusieron este proyecto pensé que ella tenía que ser la cocinera. Es cierto que trabajaremos conjuntamente, pero le he dado libertad para que haga su cocina. Mi labor aquí es más de inspirarles o ayudarles que ser yo quien marque el paso, eso lo hago en Merenzao y Monfortino.

¿Hay algún plato característico que compartan sus cuatro espacios?

Más que un plato, lo que comparten es el producto. Por ejemplo, el bonito de Burela estará presente en Mare, pero ya lo está también en temporada en Merenzao. La merluza de Celeiro y las fabas de Lourenzá son omnipresentes en nuestra cocina, al igual que las carnes de Sarria o Monforte, que ahora vendrán aquí.

¿Resulta cada vez más complicado sorprender al cliente?

Claro. Masterchef o Topchef nos han hecho un gran favor a la hora de darnos visibilidad, pero realmente sorprender ahora es muy díficil. Y también están las redes sociales. Yo creo que la mayor sorpresa que se puede dar es el sabor. Sorprender no debe ser nuestro principal objetivo sino que el cliente se vaya con la sensación de haber tenido una experiencia de verdad y ahí la presentación y la técnica deben ser las adecuadas, pero el papel fundamental es que las cosas deben tener sabor.

¿Tienen los cocineros restaurante favorito?

Sí, sobre todo al principio vamos a conocer el trabajo de los compañeros y nos fascinamos con él, pero al final tienes que buscarte a ti mismo. Lo principal es que te guste lo que estás cocinando. Para mi hoy en día recoger las recetas de mi abuela y sus técnicas y el fuego lento, por ejemplo, de guisos o estofados, es mucho más importante que técnicas nuevas. Me sorprenden, me gustan y las disfruto, pero cada sitio tiene que tener su autenticidad.

¿Cómo se gestionan los equipos de cuatro restaurantes?

Con mucha paciencia. Tienes que ser muy ordenado, muy metódico y aprender mucho de uno mismo para calmarse porque muchas veces llegan los agobios. Y lo primero es confiar en gente formada, en profesionales con trayectoria que sean capaces de responder y llegar allí donde no llego yo y luego, estar constantemente al teléfono con ellos porque además tenemos el hándicap que cada uno de nuestros establecimientos está en un punto y mis oficinas y el restaurante alma mater está en Sober.

¿Qué expectativas tiene para Mare?

Tengo tanta ilusión como cuando abrí Merenzao por primera vez porque veo que el emplazamiento es espectacular y la sala increíble y además veo que la afluencia de gente a Foz también es buena. Nosotros queremos ser un punto más de referencia en Foz porque ya habrá muchos, pero nosotros seremos uno más, diferente.

¿Ya conocía Foz?

Lo cierto es que no, pero estoy enamorado.

¿El próximo reto?

No hay de momento. Estas cosas van saliendo.

¿Y cómo desconecta un cocinero?

Para ser franco, nunca desconecto. Cuando tienes una pasión y te gusta lo que haces, para mi no es necesario. Yo soy un 24-7, trabajo las 24 horas del día 7 días a la semana y lo hago porque me gusta, si no no lo haría. Hay que ser hedonistas y disfrutar mucho el rato que tienes libre, pero el resto del día ser inconformista.