La fundación Eu Son de Burela quiere contar con plazas concertadas en su centro de día

La fundación Eu Son de Burela, que atiende a personas adultas con discapacidad intelectual de toda la comarca de A Mariña, quiere contar con plazas concertadas para su centro de día y así se lo trasladaron este martes la directora de la fundación, Noelia Eijo, y la concejala de servicios sociales de Burela, Carmela López, al director xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade de la Xunta, Fernando González Abeijón en un encuentro mantenido en Santiago. "Quixemos amosarlle a nosa preocupación e inquedanza porque xa son dez anos nos que o centro de día da fundación non conta coas tan necesarias prazas concertadas para que este sexa sostible economicamente", explicó tras el encuentro la edil burelesa, que subrayó que los dos últimos años, "e como consecuencia da situación sanitaria, o centro viuse excluído de calquera tipo de axuda ao non ter este tipo de prazas".

Así, según recalcó López, la fundación se mantiene con la actividad de su centro ocupacional con tres talleres diferentes en los que trabajan los usuarios. "O director xeral valora o labor da fundación Eu Son estes anos e comparte as necesidades e as dificultades que este centro ten hoxe en día para sosterse economicamente e mostrou interese pola petición", indicó López, que hizo una valoración positiva del encuentro. "A xuntanza foi cordial o que agardamos é que se teñan en conta as necesidades tan importantes que ten a fundación para prestar o mellor servizo posible aos seus usuarios e usuarias", dijo.

López también aprovechó su encuentro con González Abeijón para trasladarle la "firme intención" del Concello burelés de crear en la localidad una residencia para prestar atención a personas con discapacidad intelectual. El Concello quiere impulsar el proyecto siguiendo el nuevo modelo residencial autonómico y consideran que estas instalaciones son "vitales para que os usuarios da comarca poidan manter unha calidade de vida digna sen desarraigarse da súa contorna". "Fernando González Abeijón facilitounos información e os pasos a seguir de cara a solicitar as subvencións necesarias para levala a cabo", añadió Carmela López en este sentido.

La residencia se ubicaría en el suelo dotacional que el Concello prevé adquirir en una bolsa de suelo dotacional comprendida entre el Camiño dos Colexios y la vía que discurre paralela a la variante.