"Esto funciona así; unos días te salen bien las cosas y otros mal"

"Esto funciona así, el otro día me quedé fuera de la final por cuatro centésimas y ahora he conseguido la mínima para el Mundial en 800. Unos días te sale bien y otros mal". Con tranquilidad. Sin euforia. Sin dramatismos excesivos, aunque dolió lo sucedido semana pasada en Suecia. Así vive estos días Adrián Ben su montaña rusa particular. Primero abajo en Gavle, cuando no pudo alcanzar la final de 1.500 metros en el Europeo sub-23.

Ahora arriba tras superar en el mitin internacional en las pistas barcelonesas de Serrahima, en una noche tormentosa como solo llueve en verano en el Mediterráneo español, la marca mínima, en 800 metros, para el Mundial 2019 de atletismo, que se celebrará en Doha del 27 de septiembre al 6 de octubre de 2019.

Decidió, tras regresar desde Suecia, que correría en Barcelona los 800 metros. Adrián Ben tenía claro cuál iba a ser su estrategia en la prueba. Salir a tope. "Lo que quería hacer era acercarme a la mínima y desde el principio salí a tope a ver hasta dónde llegaba, y al final fue por los pelos", admite el atleta de Viveiro en declaraciones a este diario. "Salí a tope porque quería pasar el primer 400 (metros) en 51 segundos, y creo que lo pasé en 50; luego en los últimos 100 metros lo pagué, pero me sirvió para conseguir la mínima", dice.

El 1.500 se me ha atragantado un pelín este año y fui a probar en 800. Me encuentro muy bien en esta prueba

Lo suyo no solo fue una marca que sirva para competir en el Mundial. Adrián Ben batió su marca personal, que estaba en 1.46.94, en más de un segundo, ya que paró el crono en 1.45.78. Un segundo en 800 metros es mucho tiempo. "Empecé haciendo 1.52, luego 1.48, más tarde 1.46 y ahora 1.45. Poco a poco vamos bajando", dice el mariñano.

Sobre las dos distancias en las que corre, 800 y 1.500, no habla de favorita, aunque reconoce que en 800 se siente "muy cómodo". "Muchas veces depende del estado mental. El 1.500 se me ha atragantado un pelín este año y fui a probar en el 800. Me encuentro muy bien en esta prueba, aunque todavía me queda mucho por mejorar", señala.

CAMPEONATO NACIONAL. Con la mínima en el bolsillo para correr el 800 en el Mundial, Ben necesitaría hacer podio para asegurarse una plaza en la delegación española, si bien por ahora es el único. El Nacional se disputará los días 31 de agosto y 1 de septiembre en La Nucia, en Alicante, pero todavía no tiene claro si correrá el 1.500 o el 800. "Tengo que hablar con el entrenador", comenta.

En su cuenta de twitter, Adrián Ben compartió un mensaje que hace referencia a su carrera en el pasado Europeo sub-23 en Gavle y en la carrera que disputó el miércoles por la noche: "'El atletismo siempre da nuevas oportunidades'. Siempre me gustaba recordar eso cuando me salía una mala carrera y es que una mala competición es sólo eso. No eres ni mejor ni peor deportista que antes de esa competición. Como lo afrontes será básico", comentaba la publicación.

La próxima competición que tiene Adrián Ben es un mitin en Castellón el próximo martes 23. "Luego iré a casa, a estar con la familia, y a desconectar mentalmente un poco", señala el mediofondista de Viveiro.