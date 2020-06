Una fuga en un tanque de gas obliga a cortar una carretera en Barreiros

Una fuga en un tanque de gas, situado en el exterior de una empresa funeraria de Barreiros, obligó este lunes a cortar la carretera de acceso a la playa, una vía de titularidad provincial, para impedir el paso de vehículos.

Por precaución se pidió también a los vecinos que residen en las zona más próximas que no abrieran las ventanas y no salieran al exterior, pero en ningún momento se barajó el desalojo, pues el tanque está situado al aire libre y no fue necesario la evacuación.

El suceso tuvo lugar poco antes de las ocho de la tarde y acudieron Protección Civil y Guardia Civil, que se encargaron de cortar el vial y vigilar la zona hasta la llegada de un técnico de la compañía suministradora para reparar el tanque.

También se movilizaron efectivos del parque de bomberos de Barreiros, que intervinieron cortando el suministro.