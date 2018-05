Una fuga de gas en una calle en obras obliga a desalojar negocios en Ribadeo

RIBADEO. Una fuga de gas natural que se produjo en el transcurso de los trabajos de rehabilitación de la céntrica calle ribadense de San Roque, obligó el jueves por la tarde a desalojar a los trabajadores de tres negocios, entre ellos una imprenta. La incidencia movilizó, entre otros efectivos, a policías locales, responsables de Protección Civil, empleados de Viaqua, del 061 que se desplazó por precaución a la zona y los bomberos de Barreiros, quienes, con la ayuda de los técnicos de la distribuidora, cerraron las llaves de paso.

La fuga no ocasionó heridos y el suministro apenas faltó una hora. Además, desde Gas Natural Fenosa recuerdan que se trata de un gas que no es tóxico y que al salir al aire se dispersa, por lo que en un desprendimiento exterior no existe riesgo de acumulación. De todos modos, el fuerte olor que desprendía y el silbido que emanaba del conducto quebrado alarmaron al vecindario.

La calle, donde se acumulan buena parte de las construcciones indianas de la villa, está en obras con el objetivo de que estén finalizadas de cara a la fiesta de época dedicada a ultramar, que se celebrará en junio. Aún así, se permite el paso por las aceras y los negocios abren con normalidad. «Justo este día había algunos que ya no iban a abrir, pero a mí personalmente apenas me afectó. Ni noté nada. Vinieron a avisarme de que debía abandonar el lugar. Cerré y apenas estuve 30 minutos fuera», comentaba una comerciante. En otro bar de la zona, en cuanto encendieron la cocina a las siete vieron que tenían gas para funcionar. Pero sí hubo otros establecimientos más afectados.

Cuando llegaron los técnicos de la compañía gasística —«el aviso lo recibimos a las 16.16 y llegaron a las 16.50», asegura la entidad, los bomberos ya habían cerrado las válvulas, por lo que la zona estaba asegurada. «Según nuestros datos, la rotura se produjo cuando la empresa que realiza los trabajos de humanización de la calle perforó, por accidente, la tubería con una retroexcavadora», afirman desde Gas Natural, que ya había aportado los planos de los conductos de la vía previamente.